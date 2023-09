Real Estate Property Transfers in Franklin for August 21, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for August 21-25 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $3,673,000 Lands Of Ozzad Prop Mgmt 4265 Columbia Pike Franklin 37064 $3,201,000 T & M Properties 2828 Sawyer Bend Rd Franklin 37069 $2,808,028 Simmons Ridge Pud Sec 7 Red Bird Cir Franklin 37064 $1,800,000 Towers Glenn & Jo 5560 Pinewood Rd Franklin 37064 $1,749,000 3045 Carters Creek Pk Franklin 37064 $1,725,000 Poe 226 11th Ave S Franklin 37064 $1,602,000 Westhaven Sec 19 1405 Westhaven Blvd Franklin 37064 $1,590,425 Foxen Canyon Sec1 2420 Los Olivos Ct Franklin 37069 $1,382,118 Westhaven Sec60 1013 Conar St Franklin 37064 $1,365,999 Westhaven Sec 14 710 Abbott Pl Franklin 37064 $1,250,000 Harpeth Meadows Sec 2 177 Lancaster Dr Franklin 37064 $1,215,785 Cliffs @ Garrison Creek Garrison Rd Franklin 37064 $1,194,753 St Marlo Sec3 6405 Paisley Ct Franklin 37064 $1,156,868 Terravista Sec2 5095 Terravista Ln Franklin 37064 $1,150,000 Village Of Clovercroft Section 02 342 Watson View Dr Franklin 37067 $1,095,000 Highlands @ Ladd Park Sec32 942 Hornsby Dr Franklin 37064 $1,093,460 St Marlo Sec3 6100 St Marlo Dr Franklin 37064 $1,086,748 Villages @ Southbrooke Sec3 1091 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $1,075,000 Westhaven Sec 1 1108 State Blvd Franklin 37064 $980,000 Sturbridge Pointe Sec 1 416 Chesterfield Pl Franklin 37064 $975,000 Ivy Glen Sec 2 244 Chester Stephens Rd Franklin 37067 $967,000 Avalon Sec 4 110 Delta Blvd Franklin 37067 $925,000 Westhaven Sec 1 1108 State Blvd Franklin 37064 $925,000 Highlands @ Ladd Park Sec23 867 Fontwell Ln Franklin 37064 $905,189 Terravista Sec2 5421 Stanley Ct Franklin 37064 $895,225 Terravista Sec2 5120 Terravista Ln Franklin 37064 $822,867 Waters Edge Sec6 1125 Crisp Spring Dr Franklin 37064 $815,000 Grassland Est Sec 1 307 Bobby Dr Franklin 37064 $815,000 Villages @ Southbrooke Sec1 2001 Hollydale Alley Franklin 37064 $815,000 Westhaven Sec 21 Rev 2 345 Byron Way Franklin 37064 $813,000 Villages @ Southbrooke Sec3 Long Branch Cir Franklin 37064 $799,000 Callie Sec 1 1601 Callie Way Dr Franklin 37064 $777,000 Gateway Village Sec 2 Rev 1 2405 Clare Park Dr Franklin 37069 $755,000 Echelon Sec2 4007 Tomich Dr Franklin 37064 $755,000 Tywater Crossing Sec3 309 Passage Ln Franklin 37064 $749,000 Pray 1153 Carter St Franklin 37064 $748,995 Highlands @ Ladd Park Sec27 1007 Ryecroft Ln Franklin 37064 $722,000 Andover Park 222 Crossmill Ct Franklin 37067 $707,000 Founders Pointe Sec 9 523 Antebellum Ct Franklin 37064 $699,000 Sullivan Farms Sec A 214 Wisteria Dr Franklin 37064 $690,000 Buckingham Park Sec 4 1296 Buckingham Cir Franklin 37064 $630,000 Morningside Sec 5 7014 Sunrise Cir Franklin 37067 $625,000 Reid Hill Commons Sec 1 529 Madeira St Franklin 37064 $599,900 Clairmonte Sec 1 1308 Clairmonte Ln Franklin 37064 $582,500 Shadow Green Sec1 1719 Shadow Green Dr Franklin 37064 $569,990 2048 Township Pvt Dr Franklin 37064 $564,990 2058 Township Pvt Dr Franklin 37067 $550,000 Lynnhurst 411 Forrest St Franklin 37064 $545,000 Fieldstone Farms Sec D-1 1309 Summer Haven Cir Franklin 37069 $539,990 2064 Township Pvt Dr Franklin 37064 $450,000 3917 Mobleys Cut Rd Franklin 37064 $440,000 Cadet Homes Sec 2 107 Powder Mill Dr Franklin 37064 $418,000 Row 311 Business Condos 311 S Royal Oaks Blvd 120a Franklin 37064 $270,000 2786 Owl Hollow Rd Franklin 37064 $208,000 Villages @ Southbrooke Sec3 3114 Long Branch Cir Franklin 37064 $200,000 Beasley Wj 229 Strahl St Franklin 37064 $30,834 Ranco Farms 770 Jordan Rd Franklin 37064