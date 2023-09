Real Estate Property Transfers in Franklin for August 14, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for August 14-18 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $8,350,000 Williams James L & Patti P 2441 Old Natchez Tr Franklin 37069 $8,115,000 Montpier Farms Sec 2 1003 Natchez Rd Franklin 37069 $3,600,000 501 Murfreesboro Rd 501 Murfreesboro Rd Franklin 37064 $2,896,394 Westhaven Sec56 549 Bonaire Ln Franklin 37064 $2,600,000 Splendor Ridge 167 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $2,400,000 Laurelbrooke Sec 4 1225 Waterstone Blvd Franklin 37069 $2,200,000 Lrs Holdings Garrison Rd Franklin 37064 $2,120,000 Evergreen Homes Estates Sneed Rd W Franklin 37069 $1,982,135 Westhaven Sec61 2014 Eliot Rd Franklin 37064 $1,912,522 Lookaway Farms Sec2 6136 Lookaway Cir Franklin 37067 $1,425,000 Harts Landmark 2203 Hartland Rd Franklin 37069 $1,289,958 Highlands @ Ladd Park Sec42 125 Alfred Ladd Rd Franklin 37064 $1,281,000 Westhaven Sec 26 1332 Jewell Ave Franklin 37064 $1,255,000 Chestnut Bend Sec 8 904 Joel Cheek Blvd Franklin 37064 $1,215,347 Westhaven Sec60 1019 Conar St Franklin 37064 $1,181,744 St Marlo Sec3 6404 Paisley Ct Franklin 37064 $1,075,000 Lockwood Glen Sec7 129 Halswelle Dr Franklin 37064 $1,060,000 Cool Springs East Sec 5 309 Matherson Ct Franklin 37067 $1,011,306 Terravista Sec2 5108 Terravista Ln Franklin 37064 $1,000,000 Temple Hills Sec 10-a 301 St Andrews Dr Franklin 37069 $970,000 Ashton Park Sec 1 282 Keswick Grove Ln Franklin 37067 $900,000 Polk Place Sec 8 253 Noah Dr Franklin 37064 $875,000 Cool Springs East Sec 9 215 Broadwell Cir Franklin 37067 $833,188 Waters Edge Sec6 1101 Crisp Spring Dr Franklin 37064 $818,682 Terravista Sec2 5501 Dana Ln Franklin 37064 $770,000 397 Kinnie Rd Franklin 37069 $770,000 Cool Springs East Sec 3 207 Bateman Ave Franklin 37067 $767,500 142 Strahl St Franklin 37064 $710,000 Hillsboro Acres 1108 Brookside Dr Franklin 37069 $700,000 Greenbrier Rd Franklin 37064 $699,800 Westhaven Sec60 Eliot Rd Franklin 37064 $675,000 1889 Carters Creek Pk Franklin 37064 $600,000 Fieldstone Farms Sec M 136 Cavalcade Cir Franklin 37069 $585,000 Waters Edge Sec5 5025 Flatwater St Franklin 37064 $560,990 2020 Township Pvt Dr Franklin 37064 $555,000 Lockwood Glen Sec 3 618 Cobert Ln Franklin 37064 $535,000 River Rest Sec 1 181 Boxwood Dr Franklin 37069 $500,000 Generals Retreat 139 Generals Retreat Pl Franklin 37064 $490,000 Through The Green Sec2 1602 Shadow Green Dr Franklin 37064 $470,000 Fieldstone Farms Sec K-2 913 Idlewild Ct Franklin 37069 $450,000 Avalon Sec 3 116 Earlham Ct Franklin 37067 $450,000 5173 Stillhouse Hollow Rd Franklin 37064 $400,000 Eastview 519 Eastview Dr Franklin 37064 $365,000 Shadow Green Sec2 2000 Shadow Green Dr 101 Franklin 37064 $342,886 Waters Edge Sec2 7049 Headwaters Dr Franklin 37064