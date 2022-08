Real Estate Property Transfers in Franklin for August 1, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for August 1-5, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,277,255.00 Daventry Sec3 3163 Chase Point Dr Franklin 37067 $783,000.00 130 Mallory Station Rd Franklin 37067 $675,000.00 Lincoln Square 3333 Aspen Grove Dr #110 Franklin 37067 $600,000.00 Forrest Crossing Sec 2 1621 Wellington Green Franklin 37064 $867,500.00 Temple Hills Sec 10-a 313 St Andrews Dr Franklin 37069 $630,000.00 Dallas Downs Sec 5 148 Cavalry Dr Franklin 37064 $650,000.00 Forrest Crossing Sec 2 1804 Carrington Ct Franklin 37064 $664,000.00 Ewingville Sec 2 130 Ewingville Dr Franklin 37064 $1,385,000.00 Albany Pointe Sec 1 2235 Avery Valley Dr Franklin 37067 $875,000.00 Chester Stevens Est 115 Chester Stephens Ct Franklin 37067 $1,165,100.00 Daventry Sec3 3167 Chase Point Dr Franklin 37064 $1,099,000.00 Westhaven Sec 6 103 Jasper Ave Franklin 37064 $5,500,000.00 4430 Buchanan Ln Franklin 37064 $3,165,827.00 Moon Thomas William 5001 Brooklands Pvt Ln Franklin 37064 $672,000.00 Petway Place 407 Roberts St Franklin 37064 $650,000.00 Buckingham Park Sec 2 1366 Buckingham Cir Franklin 37064 $439,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 4104 Franklin 37064 $625,000.00 Westhaven Sec 3 122 Pearl St Franklin 37064 $163,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 1061 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $1,320,000.00 Lockwood Glen Sec12 Halswelle Dr Franklin 37064 $2,450,000.00 Depriest Subd 1008 Fair St Franklin 37064 $570,000.00 Franklin Green Sec 5 3209 Gardendale Dr Franklin 37064 $880,000.00 Mckays Mill Sec 21 1209 Bonnhaven Dr Franklin 37067 $897,990.00 Lockwood Glen Sec15 313 Sherman Ct Franklin 37064 $700,000.00 Mckays Mill Sec 27 1542 Liberty Pk Franklin 37067 $950,000.00 Mckays Mill Sec 18 3021 Oxford Glen Dr Franklin 37067 $1,045,000.00 Stags Leap Sec 3b 6102 Stags Leap Way Franklin 37064 $500,000.00 Idlewood Sec 1 102 Patrick Ave Franklin 37064 $645,000.00 Fieldstone Farms Sec M 157 Cavalcade Dr Franklin 37069 $125,290.00 2158 Lewisburg Pk Franklin 37064 $535,000.00 Fieldstone Farms Sec G-2 454 Essex Park Cir Franklin 37069 $889,500.00 Rizer Point Sec3 1207 Reese Dr Franklin 37069 $2,018,032.00 Lookaway Farms Sec2 6140 Lookaway Cir Franklin 37067 $324,000.00 Colony House Condo 1100 W Main St #f-8 Franklin 37064 $599,900.00 Everbright 310 Battle Ave Franklin 37064 $425,000.00 Prescott Place Ph 3 164 Stanton Hall Ln Franklin 37064 $764,900.00 Rogersshire Sec 5 115 Berwick Pl Franklin 37064 $335,000.00 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #r-5 Franklin 37064 $1,214,600.00 Westhaven Sec59 6058 Camberley St Franklin 37064 $750,000.00 Cannonwood Sec 1 408 Nancy Ct Franklin 37067 $560,000.00 Franklin Green Sec 12 3166 Winberry Dr Franklin 37064 $925,000.00 Fieldstone Farms Sec Q-2 324 Stanley Park Ln Franklin 37069 $1,398,754.00 Westhaven Sec59 6000 Camberley St Franklin 37064 $830,000.00 Sullivan Farms Sec E 411 Strathmore Dr Franklin 37064 $660,000.00 Boyd Mill Est Sec 1 1605 Woodland Ct Franklin 37064 $330,000.00 Hill Est 301 Ash Dr Franklin 37064 $1,240,000.00 Harpeth Woods Sec 3 4204 Petes Pl Franklin 37064 $304,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 4102 Franklin 37064 $1,120,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec33 332 Beamon Dr Franklin 37064 $24,500,000.00 Aspen Grove Sec T-5 425 Duke Dr Franklin 37067 $880,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec26 2050 Beamon Dr Franklin 37064 $640,000.00 Weathers Timothy L Old Hwy 96 Franklin 37064 $459,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 4303 Franklin 37064 $710,000.00 Dallas Downs Sec 18 2509 Winder Dr Franklin 37064 $394,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 203 Franklin 37064 $525,000.00 James Sub 301 Avondale Dr Franklin 37064 $915,000.00 Callie Sec 5 1758 Jameson Dr Franklin 37064 $1,325,000.00 5304 Old Harding Rd Franklin 37064 $6,658,560.00 Crews Charles Pinewood Rd Franklin 37064 $2,274,973.00 Splendor Ridge 131 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $1,185,000.00 Albany Pointe Sec 2 2250 Scott Dr Franklin 37067 $1,076,939.00 Westhaven Sec59 6004 Camberley St Franklin 37064 $675,000.00 Gateway Village Sec 2 Rev 1 2405 Clare Park Dr Franklin 37069 $454,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 304 Franklin 37064 $294,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 202 Franklin 37064 $2,645,000.00 Brownstones @ 218 Emily Ct Franklin 37064