Real Estate Property Transfers in Franklin for April 8, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for April 8-12, 2024.

Price Subdivision Address City Zipcode $599,000 Sullivan Farms Sec A Pb 27 Pg 139 601 Wildflower Ct Franklin 37064 $835,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 709 Mockingbird Dr Franklin 37069 $483,000 Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122 700 Wayside Ct Franklin 37069 $1,285,000 Echelon Sec1 Pb 66 Pg 101 6026 Maysbrook Ln Franklin 37064 $391,988 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 1000 Boundary St Franklin 37064 $1,257,000 Westhaven Sec 41 Pb 62 Pg 77 9183 Keats St Franklin 37064 $799,500 Moores Landing Sec 2 Pb 41 Pg 36 403 Meadowcrest Cir Franklin 37064 $1,179,000 Stonebridge Park Sec 7 Pb 27 Pg 19 1119 Stonebridge Park Dr Franklin 37069 $770,000 Poteat Place North Pb 82 Pg 6 82 Poteat Place Franklin 37064 $385,000 Poteat Place North Pb 82 Pg 6 88 Poteat Place Franklin 37064 $2,140,000 Coleman Rd Franklin 37064 $1,260,000 1459 Coleman Rd Franklin 37064 $1,100,000 1463 Coleman Rd Franklin 37064 $388,790 Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425 1233 Park Run Dr Franklin 37067 $600,000 Dallas Downs Sec 5 Pb 13 Pg 121 173 Cavalry Dr Franklin 37064 $835,000 Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108 428 Chelsey Cv Franklin 37064 $990,000 Westhaven Section 03 Revision Pb 51 Pg 54 1004 State Blvd Franklin 37064 $640,000 Mckays Mill Sec 24 Pb 37 Pg 11 1330 Liberty Pk Franklin 37067 $855,000 Watkins Creek Sec 1 Pb 33 Pg 14 1013 Watkins Creek Dr Franklin 37067 $1,160,000 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2006 Nathaniel Rd Franklin 37064 $549,900 Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49 528 Dale Ct Franklin 37067 $1,300,000 Highlands @ Ladd Park Sec38 Pb 71 Pg 113 2002 Largo Ct Franklin 37064 $300,000 Green Acres Pb 1 Pg 87 Block B 416 Harpeth Dr Franklin 37064 $225,000 Royal Oaks Sec 9 Ph 3 Pb 11 Pg 106 229 Cambridge Pl Franklin 37067 $1,343,000 Gardens At Old Natchez The Pb 27 Pg 77 108 Gardengate Dr Franklin 37069 $900,000 Avalon Sec 3 Pb 79 Pg 126 621 Countess Nicole Ct Franklin 37067 $584,000 Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 129 3143 Winberry Dr Franklin 37064 $989,000 Petway Place Pb 2 Pg 54 425 Roberts St Franklin 37064 $472,875 Prescott Place Ph 1 Pb 1485 Pg 992 59 Banwell Park Franklin 37069 $845,000 Fieldstone Farms Sec P Pb 12 Pg 126 125 Greystone Dr Franklin 37069 $865,000 Cedarmont Valley Est Sec 2 Pb 24 Pg 128 3009 Trotters Ln Franklin 37067 $357,499 Rucker Park Pb 69 Pg 41 131 Velena St Franklin 37064 $488,400 Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 129 3152 Winberry Dr Franklin 37064 $950,000 Fieldstone Farms Sec B Pb 18 Pg 62 1016 Wyndham Hill Ln Franklin 37069 $1,150,000 Breckenridge So Sec 5 Pb 9 Pg 119 321 Breckenridge Rd Franklin 37067 $725,000 Coveted Views Pb 77 Pg 62 1521 Lewis Pvt Ln Franklin 37064 $3,267,000 Echo Park Pb 42 Pg 142 125 Alpine Ct Franklin 37069 $2,000,000 Battlefield Pb 1 Pg 105 107 Battlefield Dr Franklin 37064 $8,450,000 Deerfield Sec 2 Pb 69 Pg 138 111 Deerfield Ct Franklin 37069 $985,000 Monticello Sec 5-c Pb 38 Pg 13 243 Spencer Creek Rd Franklin 37069 $849,250 Tywater Crossing Sec1 Pb 57 Pg 62 330 Passage Ln Franklin 37064 $825,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 103 Riverwood Dr Franklin 37069 $2,725,000 Franklin South Bus Park Pb 15 Pg 53 4408 Franklin South Ct Franklin 37064 $395,606 Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264 2321 Kennedy Ct Franklin 37067 $574,990 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9036 Headwaters Dr Franklin 37064 $2,555,020 Simmons Ridge Sec6 Pb 79 Pg 76 2019 Simmons Ridge Dr Franklin 37064 $750,000 Battle Ground Park Pb 32 Pg 230 1318 Academy St Franklin 37064 $429,900 Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98 700 Vintage Green Ln 204 Franklin 37064 $9,700,000 1577 Moran Rd Franklin 37069 $750,000 Dallas Downs Sec 8 Pb 15 Pg 29 116 Middleboro Cir Franklin 37064 $610,000 Simmons Ridge Sec3 Pb 67 Pg 123 5001 Gracious Dr Franklin 37064 $1,199,900 Berry Farms Town Center Sec 1 Pb 55 Pg 123 97 Poplar St Franklin 37064 $7,000,000 Puzder Andrew F Pb 68 Pg 2 5540 Wilkins Branch Rd Franklin 37064 $649,000 Village Of Clovercroft Sec 1 Rev 4 Pb 50 Pg 116 322 Tippecanoe Dr Franklin 37067 $630,000 Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59 514 Hodges Ct Franlklin 37067

