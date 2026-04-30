Real Estate Property Transfers in Franklin for April 6, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for April 6-10, 2026.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$570,000.00
|Morningside Sec 7 Pb 36 Pg 104
|7070 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$640,000.00
|Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 103
|3203 Nolen Ln
|Franklin
|37064
|$1,095,000.00
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|134 Riverwood Dr
|Franklin
|37069
|$365,000.00
|Residences Of Grant Park
|324 Grant Park Dr
|Franklin
|37067
|$649,500.00
|Maplewood Sec 2 Pb 8 Pg 63
|613 Shadycrest Ln
|Franklin
|37064
|$795,000.00
|Richards Glen Sec 2 Pb 31 Pg 109
|206 Padgett Ct
|Franklin
|37064
|$641,000.00
|Dallas Downs Sec 5 Pb 13 Pg 121
|170 Cavalry Dr
|Franklin
|37064
|$838,500.00
|Temple Hills Sec 7 Pb 9 Pg 40
|123 St Andrews Dr
|Franklin
|37069
|$965,575.00
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3132 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$1,650,000.00
|Harts Landmark Pb 60 Pg 10
|2152 Hartland Rd
|Franklin
|37069
|$889,900.00
|Temple Hills Sec 3 Pb 5 Pg 65
|100 Doral Dr
|Franklin
|37069
|$765,000.00
|Forrest Crossing Sec 7-A Pb 21 Pg 23
|500 Forrest Park Cir
|Franklin
|37064
|$31,000,000.00
|4400 Peytonsville Rd
|Franklin
|37064
|$1,255,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec34 Pb 66 Pg 108
|2031 Hornsby Dr
|Franklin
|37064
|$450,000.00
|West Meade Sec 3 Pb 4 Pg 7
|1315 Robin Hill Rd
|Franklin
|37064
|$1,363,794.00
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3057 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$795,000.00
|Whitman Condos Pb 9663 Pg 44
|6037 Whitman Rd 103
|Franklin
|37064
|$795,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec28 Pb 64 Pg 9
|949 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$1,398,075.00
|Green Valley Sec 3 Pb 76 Pg 85
|405 Moss Ln
|Franklin
|37064
|$915,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec28 Pb 64 Pg 9
|737 Newcomb St
|Franklin
|37064
|$1,850,000.00
|Weatherford Estates Pb 63 Pg 73
|6026 Blackwell Ln
|Franklin
|37064
|$5,650,000.00
|332 Main St
|Franklin
|37064
|$950,000.00
|Yorktown Sec 1 Pb 7 Pg 143
|1108 Colonial Ct
|Franklin
|37064
|$705,000.00
|Westhaven Vistas
|991 Westhaven Blvd #13
|Franklin
|37064
|$1,650,000.00
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|1006 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$505,000.00
|Mission Court Office Condo Pb 3255 Pg 1
|106 Mission Ct #101
|Franklin
|37067
|$1,322,500.00
|Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 120
|1091 Beckwith St
|Franklin
|37064
|$1,225,000.00
|Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137
|107 Tiffany Ct
|Franklin
|37064
|$2,595,000.00
|Brandon Park Downs Pb 45 Pg 87
|8201 Penn Way Ct
|Franklin
|37064
|$989,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142
|772 Fontwell Ln
|Franklin
|37064
|$1,100,000.00
|Deerfield Sec 1 Pb 66 Pg 105
|1009 Scramblers Knob
|Franklin
|37069
|$850,000.00
|Cool Springs East Sec 9 Pb 25 Pg 30
|609 Amberleigh Ct
|Franklin
|37067
|$906,625.00
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|2001 Rose St
|Franklin
|37064
|$949,990.00
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|8025 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$750,000.00
|810 Liberty Pk
|Franklin
|37064
|$848,000.00
|Lockwood Glen Sec 3 Pb 60 Pg 33
|810 Caledonian Ct
|Franklin
|37064
|$1,300,000.00
|Lockwood Glen Sec8 Pb 67 Pg 104
|2003 Mcavoy Dr
|Franklin
|37064
|$384,900.00
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|103 Law Dr
|Franklin
|37064
|$445,900.00
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|1024 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$1,615,000.00
|Westhaven Sec57 Pb 75 Pg 71
|3091 Conar St
|Franklin
|37064
|$1,277,544.00
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|924 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$490,000.00
|Cadet Homes Sec 2 Pb 4 Pg 84
|129 Brevet Dr
|Franklin
|37064
|$1,654,125.00
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|1013 Hamilton Way
|Franklin
|37064
|$1,090,000.00
|Henley Sec 1 Pb 45 Pg 91
|405 Luna Ct
|Franklin
|37064
|$760,000.00
|Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35
|1001 Chapel Ct
|Franklin
|37069
|$619,000.00
|Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 129
|3125 Langley Dr
|Franklin
|37064
|$775,000.00
|Spencer Hall Sec 4 Pb 25 Pg 148
|3160 Vera Valley Rd
|Franklin
|37067
|$907,953.00
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|2031 Rose St
|Franklin
|37064
|$849,900.00
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|2019 Rose St
|Franklin
|37064
|$720,000.00
|Waters Edge Sec3 Pb 67 Pg 136
|2001 Inland Dr
|Franklin
|37064
|$530,000.00
|Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 97
|2305 Surrey Ln
|Franklin
|37067
|$840,375.00
|Mayberry Station Sec 2 Pb 16 Pg 35
|1405 Dodson Ct
|Franklin
|37064
|$400,000.00
|Brentwood Pointe 3 Pb 41 Pg 93
|1857 Brentwood Pointe Dr
|Franklin
|37067
|$1,940,000.00
|Harts Landmark Pb 60 Pg 10
|2186 Hartland Rd
|Franklin
|37069
|$665,000.00
|Rogersshire Sec 4 Pb 28 Pg 36
|704 Amhearst Ct
|Franklin
|37064
|$829,000.00
|Tap Root Hills Sec1 Pb 64 Pg 109
|1013 Nolencrest Way
|Franklin
|37067
|$1,300,000.00
|St Marlo Sec3 Pb 80 Pg 21
|6349 Avonlea Dr
|Franklin
|37064
|$807,200.00
|Mckays Mill Sec 13 Pb 31 Pg 60
|1815 Charleston Ln
|Franklin
|37067
|$1,449,000.00
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|1000 Legrand Ave
|Franklin
|37067
|$512,000.00
|Fieldstone Farms Sec J-2 Pb 15 Pg 26
|406 Reigh Ct
|Franklin
|37069
