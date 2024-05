Real Estate Property Transfers in Franklin for April 29, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for April 29 to May 3, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $580,000 Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 94 1315 Decatur Cir Franklin 37067 $1,240,000 Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96 715 Pearre Springs Way Franklin 37064 $2,835,206 Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141 5000 Kathryn Ave Franklin 37064 $1,000,000 Cross Creek Sec 4 Pb 601 Pg 661 1162 Cross Creek Dr Franklin 37067 $825,000 Tap Root Hills Sec2 Pb 68 Pg 19 3007 Nolencrest Way Franklin 37067 $349,900 Jackson Place Pb 8 Pg 7 Block C038 200 N Royal Oaks Blvd #j-2 Franklin 37067 $440,000 Holiday Court Condos Pb 10 Pg 49 Block C008 109 Holiday Ct #b-2 Franklin 37067 $475,000 Franklin Bus Center Condo Pb 3304 Pg 374 123 Southeast Pkwy Ct #100 Franklin 37064 $557,000 Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164 229 S Clematis Ct Franklin 37067 $2,200,000 Craigs Addn Pb Db51 Pg 206 202 5th Ave S Franklin 37064 $850,000 Stream Valley Sec 3 Pb 51 Pg 33 626 Streamside Ln Franklin 37064 $1,586,960 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3524 Barnsley Ln Franklin 37067 $2,825,274 Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141 5056 Kathryn Ave Franklin 37064 $1,014,230 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2036 Nathaniel Rd Franklin 37064 $469,000 West End Circle Pb 1 Pg 49 710 W End Cir Franklin 37064 $815,000 Forrest Crossing Sec 7 Pb 15 Pg 56 1316 Charing Cross Cir Franklin 37064 $725,000 Forrest Crossing Sec 4 Pb 11 Pg 34 488 Ridgestone Dr Franklin 37064 $466,000 Rebel Meadows Sec 1 Pb 4 Pg 4 816 Victoria Dr Franklin 37064 $974,990 Ivy Glen Sec 3 Pb 25 Pg 50 4070 Oxford Glen Dr Franklin 37067 $6,100,000 3375 Bailey Rd Franklin 37064 $766,000 Cedarmont Farms Ph 5 Pb 10 Pg 84 5074 Saddleview Dr Franklin 37067 $733,000 Breckenridge So Sec 2 Pb 6 Pg 99 110 Breckenridge Rd Franklin 37067 $326,000 Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C015 601 Boyd Mill Ave #c-3 Franklin 37064 $1,043,680 Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137 302 Hughes Ln Franklin 37064 $552,100 Twin Oaks Pb 12 Pg 93 1520 Birchwood Cir Franklin 37064 $1,280,000 Highlands @ Ladd Park Sec37 Pb 68 Pg 133 1007 Cumberland Valley Dr Franklin 37064 $888,000 Mckays Mill Section 37 Pb 48 Pg 129 1406 Copperfield Place Franklin 37067 $9,250,000 Wood Duck Court Pb 82 Pg 112 250 Rosa Helm Way Franklin 37064 $629,900 Waters Edge Echelon 2058 Moultrie Cir Franklin 37064 $725,000 Bouchard Donald Pb 82 Pg 60 5556 Boy Scout Rd Franklin 37064 $935,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 504 Greenmeadow Dr Franklin 37069 $310,000 Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C038 603 Granville Rd Franklin 37064 $1,200,000 Timberline Sec 4 Pb 11 Pg 48 156 Timberline Dr Franklin 37069 $268,000 West Meade Sec 3 Pb 4 Pg 7 625 West Meade Blvd Franklin 37064 $350,900 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6031 Congress Dr Franklin 37064 $1,120,000 Highlands @ Ladd Park Sec17 Pb 62 Pg 35 261 Circuit Rd Franklin 37064 $1,999,950 Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32 6055 Lookaway Cir Franklin 37067 $425,000 Cadet Homes Pb 4 Pg 35 105 Regiment Ct Franklin 37064 $535,000 Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 113 7030 Gracious Dr Franklin 37064 $525,000 Ridgemont Place Pb 9 Pg 53 208 Montwood Ct Franklin 37064 $380,000 Hill Est Pb 4 Pg 18 Block F 234 Chestnut Ln Franklin 37064 $820,000 Forrest Crossing Sec 9 A-2 Pb 17 Pg 33 390 Glendower Pl Franklin 37064 $2,950,000 Young Patricia R Pb 55 Pg 112 4462 N Chapel Rd Franklin 37067 $799,000 Redwing Meadows Sec 2 Pb 16 Pg 135 1310 Caroline Cir Franklin 37064 $1,050,000 Avalon Sec 1 Pb 41 Pg 137 470 Beauchamp Cir Franklin 37067 $1,504,000 Berry Farms Town Center Sec1 Pb 57 Pg 128 5013 Captain Freeman Pkwy Franklin 37064 $330,000 5614 Hargrove Rd Franklin 37064 $771,000 Village Of Clovercroft Pb 48 Pg 136 119 Verde Meadow Dr Franklin 37067 $732,500 Fieldstone Farms Sec G-2 Pb 26 Pg 127 495 Essex Park Cir Franklin 37069 $371,300 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 7019 Congress Dr Franklin 37064 $850,000 Cobblestone Court Pb 7 Pg 131 204 Glen View Cv Franklin 37064 $450,000 Cadet Homes Pb 4 Pg 35 158 Cadet Ln Franklin 37064 $825,000 Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22 606 Watermark Way Franklin 37064 $735,000 Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 151 1129 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $493,500 Stream Valley Sec17 Pb 73 Pg 12 1031 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $685,000 Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82 227 Wisteria Dr Franklin 37064 $659,609 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9013 Headwaters Dr Franklin 37064 $995,000 104 S Margin St Franklin 37064 $1,385,000 Chestnut Bend Sec 3 Pb 26 Pg 116 742 Harrow Ln Franklin 37064 $600,000 Bending Chestnut Rd Franklin 37064

