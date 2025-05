Real Estate Property Transfers in Franklin for April 28, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for April 28 to May 2, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $935,000 Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 103 3007 Cheever St Franklin 37064 $480,000 Cadet Homes Sec 2 Pb 4 Pg 35 713 Liberty Pk Franklin 37064 $660,000 River Rest Est Sec 5 Pb 8 Pg 117 1307 Blue Springs Rd Franklin 37069 $727,500 Lockwood Tim And Karla Pb 55 Pg 41 3009 Lockwood Ridge Pvt Ln Franklin 37064 $1,854,137 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 3016 Eliot Rd Franklin 37064 $915,000 Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142 802 Fontwell Ln Franklin 37064 $750,000 Duffey Clifton 2268 N Berrys Chapel Rd Franklin 37069 $375,000 189 Trinity Rd Franklin 37067 $400,000 Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28 122 Featherstone Dr Franklin 37069 $980,000 Highlands @ Ladd Park Sec19 Pb 64 Pg 70 200 Rich Cir Franklin 37064 $1,850,000 Westhaven Sec 15 Rev 2 Pb 53 Pg 150 995 State Blvd Franklin 37064 $1,800,000 Benelli Park Sec2 Pb 62 Pg 70 1035 Benelli Park Ct Franklin 37064 $945,540 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3138 Long Branch Cir Franklin 37064 $786,999 Dallas Downs Sec 8 Pb 15 Pg 29 168 Middleboro Cir Franklin 37064 $1,320,000 1944 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $1,280,000 Breezeway Sec 2 Pb 55 Pg 69 3631 Herbert Dr Franklin 37067 $6,025,000 Harris Ramona Pb 64 Pg 46 5559 Lynnwood Way Franklin 37069 $689,000 Fieldstone Farms Sec M Pb 14 Pg 131 157 Cavalcade Dr Franklin 37069 $275,000 Cadet Homes Sec 2 Pb 4 Pg 84 128 Brevet Dr Franklin 37064 $644,750 Commons @ Gateway Pb 60 Pg 101 232 Gateway Ct Franklin 37069 $2,100,000 117 5th Ave N Franklin 37064 $1,220,000 Riverbluff Sec3 Pb 72 Pg 54 1033 Wetzel Dr Franklin 37064 $1,319,604 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 82 Pg 134 1013 Camley St Franklin 37064 $1,283,715 Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 3007 Port Clinton Ct Franklin 37067 $570,000 Shadow Green Sec1 Pb 75 Pg 98 1072 Shady Stone Way Franklin 37064 $1,160,000 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5521 Dana Ln Franklin 37064 $722,010 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 915 Braidwood Ln Franklin 37064 $765,612 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 933 Braidwood Ln Franklin 37064 $749,990 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 927 Braidwood Ln Franklin 37064 $704,990 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 921 Braidwood Ln Franklin 37064 $1,089,990 Montpier Farms Sec 4 Pb 4 Pg 60 103 Kiln Hill Ct Franklin 37069 $1,790,000 Temple Hills Country Club Estates Sec 16 Ph B Pb 54 Pg 90 6609 Hastings Ln Franklin 37069 $1,455,000 River Landing Sec 2 Pb 31 Pg 57 424 Coburn Ln Franklin 37069 $1,850,000 1505 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $699,000 York Douglas C Liv Trust 219 Trinity Rd Franklin 37067 $1,052,441 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 5025 Owenruth Dr Franklin 37069 $619,000 Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74 138 Generals Way Ct Franklin 37064 $800,000 Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108 421 Chelsey Cv Franklin 37064 $3,400,000 Boyd Mill Pk Franklin 37064 $2,225,000 Harts Landmark Pb 60 Pg 10 2198 Hartland Rd Franklin 37069 $1,300,000 2590 Tom Anderson Rd Franklin 37064 $360,000 4139 Arno Rd Franklin 37064 $400,000 Lynnhurst Pb 1 Pg 123 Block D 424 S Petway St Franklin 37064 $2,796,075 Simmons Ridge Sec13 Pb 82 Pg 65 2031 Bloomsbury Ln Franklin 37067 $699,900 Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82 105 Buttercup Cv Franklin 37064 $724,990 Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164 433 S Cardinal Ct Franklin 37067 $1,075,000 Westhaven Section 26 Pb 52 Pg 80 1324 Jewell Ave Franklin 37064 $966,675 Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63 233 Lancelot Ln Franklin 37064 $3,750,000 Kinnard Springs Sec 1 B Pb 28 Pg 116 3215 Kinnard Springs Rd Franklin 37064 $2,650,000 Savage Pointe Woods Pb 64 Pg 112 4468 Savage Pointe Pvt Dr Franklin 37064 $375,000 4139 Arno Rd Franklin 37064 $761,120 Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 8073 Chardon St Franklin 37067 $1,230,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 190 Cottonwood Dr Franklin 37069 $735,000 Carlisle Sec 1 Pb 33 Pg 20 1802 Thorn Brook Ln Franklin 37064 $565,000 Reid Hill Commons Sec 2 Pb 45 Pg 52 114 Prince William Ln Franklin 37064 $3,301,836 Bonterra Pb 79 Pg 149 7175 Bonterra Dr Franklin 37064 $554,700 Twin Oaks Pb 11 Pg 7 1589 Birchwood Cir Franklin 37064 $1,241,838 Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 4006 Brightwood Ct Franklin 37067 $812,000 Carlisle Sec 1 Pb 33 Pg 20 1802 Thorn Brook Ln Franklin 37064 $1,130,000 Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40 304 Wandering Cir Franklin 37067 $2,493,000 215 4th Ave S Franklin 37064 $2,248,869 Hamilton Pb 84 Pg 81 1061 Hamilton Way Franklin 37064 $767,000 Moores Landing Sec 1 Pb 38 Pg 24 116 Spring Cabin Ln Franklin 37064 $1,686,652 Hamilton Pb 84 Pg 81 1085 Hamilton Way Franklin 37064 $769,800 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 2021 Eliot Rd Franklin 37064 $1,100,000 848 Sneed Rd W Franklin 37069 $617,500 Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 103 3208 Calvin Ct Franklin 37064 $335,000 Rolling Meadows Block D 203 Scruggs Ave Franklin 37064 $2,150,000 Fincher Ronald Pb 80 Pg 101 1025 Tulloss Rd Franklin 37067 $496,000 Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114 7156 Gracious Dr Franklin 37064 $22,500,000 Galleria Commercial Complx Pb 22 Pg 60 308 Mallory Station Rd Franklin 37067 $570,000 Reid Hill Commons Sec 2 Pb 45 Pg 52 126 Prince William Ln Franklin 37064 $1,800,000 Durham Manor Pb 46 Pg 148 2308 Corinne Ct Franklin 37064 $703,000 Ellington Park Sec 2 Pb 3 Pg 20 101 Forrest Dr Franklin 37064 $670,000 Franklin Green Sec 13 Pb 30 Pg 2 3106 Tristan Dr Franklin 37064 $1,874,615 Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69 1195 Championship Blvd Franklin 37064 $3,000,000 Water Leaf Sec1 Pb 65 Pg 20 5200 Second Creek Ln Franklin 37064 $450,000 Highland Gardens Pb 1 Pg 85 Block F 312 Mercury Dr Franklin 37064 $859,000 Founders Pointe Sec 9 Pb 27 Pg 15 524 Antebellum Ct Franklin 37064 $860,000 Creekstone Commons Sec 4 Pb 58 Pg 10 429 Valley View Dr Franklin 37064 $335,000 Rolling Meadows Block D 203 Scruggs Ave Franklin 37064 $700,000 Oakwood Est Sec 3 Pb 6 Pg 1 2256 Isaac Ln Franklin 37064 $1,794,000 Westhaven Sec 12 Pb 42 Pg 112 616 Stonewater Blvd Franklin 37064 $616,000 Dallas Downs Sec 5 Pb 13 Pg 121 170 Cavalry Dr Franklin 37064 $420,000 Berry Farms Town Center 6151 Rural Plains Cir 302 Franklin 37064 $710,000 Rogersshire Sec 2 Pb 27 Pg 32 503 Bancroft Way Franklin 37064 $592,000 4269 Pate Rd Franklin 37064 $995,000 Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19 135 Fitzgerald St Franklin 37064 $660,000 411 Grant Park Dr Franklin 37067 $802,000 Mckays Mill Section 37 Pb 49 Pg 44 1246 Broadgate Dr Franklin 37067 $1,089,000 Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137 2055 General Martin Ln Franklin 37064 $1,135,000 Oakwood Est Sec 4 Pb 6 Pg 39 2232 Oakwood Rd Franklin 37064 $847,500 Avalon Sec 6 Pb 45 Pg 7 612 Patriot Ln Franklin 37067 $660,000 Preserve @ Pb 33 Pg 28 402 Chatsworth Ct Franklin 37064 $1,894,260 Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69 1199 Championship Blvd Franklin 37064

Please join our FREE Newsletter Email