Real Estate Property Transfers in Franklin for April 27, 2026

Michael Carpenter
View property transfers in Franklin, Tennessee, for April 27 to May 1, 2026.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,295,000Daventry Sec1 Pb 71 Pg 1293242 Chase Point DrFranklin37067
$2,550,000Baileys Cove Pb 84 Pg 484021 Baileys Cove Pvt CtFranklin37064
$1,200,000313 11Th Ave NFranklin37064
$1,707,165Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 867243 Murrel DrFranklin37064
$170,0005626 Old Hwy 96Franklin37064
$795,000Mckays Mill Sec 6 Pb 36 Pg 1251310 Pickwick Park CtFranklin37067
$1,069,000Highlands @ Ladd Park Sec36 Pb 69 Pg 352011 Memorial DrFranklin37064
$742,500Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 62 Pg 563043 Ryecroft LnFranklin37406
$1,296,000Daventry Sec3 Pb 76 Pg 883157 Chase Point DrFranklin37067
$1,550,000Westhaven Sec 19 Pb 48 Pg 231413 Westhaven BlvdFranklin37064
$3,188,000Padgett Larry L Pb 78 Pg 73339 Blazer RdFranklin37064
$2,050,000Benelli Park Sec2 Pb 62 Pg 701023 Benelli Park CtFranklin37064
$2,200,000Hydeaway Hills Pb 31 Pg 31101 Becky Pvt LnFranklin37064
$650,000Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 16017 Sunrise CirFranklin37067
$1,350,000Whitehall Farms Sec 2 Pb 28 Pg 74528 Leanne WayFranklin37069
$953,000Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19130 Fitzgerald StFranklin37064
$825,000Elkins Wayne Pb 47 Pg 442740 Mclemore RdFranklin37064
$2,950,000Vista Creek Pb 87 Pg 172025 Vista Creek Pvt LnFranklin37064
$1,400,385Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1478025 Southvale BlvdFranklin37064
$1,420,000Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92626 Band DrFranklin37064
$785,000Franklin Green Sec 8 Pb 31 Pg 333135 Brimstead DrFranklin37064
$760,000Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22604 Watermark WayFranklin37064
$1,425,000Mckays Mill Sec 32 Pb 54 Pg 1051414 Bernard WayFranklin37067
$1,350,000Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 361037 Camley StFranklin37064
$685,0001035 Tulloss RdFranklin37067
$795,000Eagles Glen Sec 1 Pb 15 Pg 80209 Eagles Glen CtFranklin37067
$2,900,000Chapelwood Sec 2 Pb 33 Pg 53224 Chapelwood DrFranklin37069
$423,000Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 4251946 Turning Wheel LnFranklin37067
$750,000Fieldstone Farms Sec G-2 Pb 23 Pg 42499 Essex Park CirFranklin37069
$2,975,000Legends Ridge Add Sec 2 Pb 40 Pg 4412 Legends Park CirFranklin37069
$938,000Highlands @ Ladd Park Sec41 Pb 69 Pg 32600 Beamon DrFranklin37064
$1,410,000Westhaven Sec 26 Rev 1 Pb 53 Pg 531359 Eliot RdFranklin37064
$1,000,000Berry Farms Town Center Sec 1 Pb 55 Pg 1231019 Rural Plains CirFranklin37064
$568,000Idlewood Sec 1 Pb 5 Pg 33205 Westfield DrFranklin37064
$961,000Fieldstone Farms Sec O Pb 21 Pg 113492 Sadler WayFranklin37069
$350,000Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Ca1275 Carriage Park DrFranklin37064
$2,000,000Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 346000 Lookaway CirFranklin37067
$607,000Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 1362106 Melody DrFranklin37067
$700,000Cleburne Addn Pb 55 Pg 32201 Jennings StFranklin37064
$870,000Stream Valley Sec 4 Pb 57 Pg 963014 Narrow Ford LnFranklin37064
$1,795,000Leipers Creek RdFranklin37064
$498,000Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 103000 Copley RdFranklin37064
$1,055,000Oakleaf Est Sec 1 Pb 44 Pg 732246 Oakleaf DrFranklin37064
$525,000Shea Park Pb 10 Pg 90 Block C015105 Southeast Pkwy #115Franklin37064
$2,199,990Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 326056 Lookaway CirFranklin37067
$3,050,000202 Bridge StFranklin37064
$530,000Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 863201 Aspen Grove Dr #G-1Franklin37067
$464,600Lynhurst Pb 1 Pg 123 Block F1164 Brookwood AveFranklin37064
$1,537,5001365 Kittrell RdFranklin37064
$325,000Hardison Hills Sec 4 Pb 39 Pg 1421101 Downs Blvd #259Franklin37064
$630,000Franklin Green Sec 11 Pb 29 Pg 1463235 Dark Woods DrFranklin37064
$1,395,000Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101119 Stream Valley BlvdFranklin37064
$231,000Village @ W Main St1319 W Main St 105Franklin37064
$507,000Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 21418 Holland Park LnFranklin37069

