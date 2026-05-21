Real Estate Property Transfers in Franklin for April 27, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for April 27 to May 1, 2026.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,295,000
|Daventry Sec1 Pb 71 Pg 129
|3242 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$2,550,000
|Baileys Cove Pb 84 Pg 48
|4021 Baileys Cove Pvt Ct
|Franklin
|37064
|$1,200,000
|313 11Th Ave N
|Franklin
|37064
|$1,707,165
|Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86
|7243 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$170,000
|5626 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$795,000
|Mckays Mill Sec 6 Pb 36 Pg 125
|1310 Pickwick Park Ct
|Franklin
|37067
|$1,069,000
|Highlands @ Ladd Park Sec36 Pb 69 Pg 35
|2011 Memorial Dr
|Franklin
|37064
|$742,500
|Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 62 Pg 56
|3043 Ryecroft Ln
|Franklin
|37406
|$1,296,000
|Daventry Sec3 Pb 76 Pg 88
|3157 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$1,550,000
|Westhaven Sec 19 Pb 48 Pg 23
|1413 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$3,188,000
|Padgett Larry L Pb 78 Pg 7
|3339 Blazer Rd
|Franklin
|37064
|$2,050,000
|Benelli Park Sec2 Pb 62 Pg 70
|1023 Benelli Park Ct
|Franklin
|37064
|$2,200,000
|Hydeaway Hills Pb 31 Pg 31
|101 Becky Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$650,000
|Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1
|6017 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$1,350,000
|Whitehall Farms Sec 2 Pb 28 Pg 74
|528 Leanne Way
|Franklin
|37069
|$953,000
|Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19
|130 Fitzgerald St
|Franklin
|37064
|$825,000
|Elkins Wayne Pb 47 Pg 44
|2740 Mclemore Rd
|Franklin
|37064
|$2,950,000
|Vista Creek Pb 87 Pg 17
|2025 Vista Creek Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$1,400,385
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|8025 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$1,420,000
|Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92
|626 Band Dr
|Franklin
|37064
|$785,000
|Franklin Green Sec 8 Pb 31 Pg 33
|3135 Brimstead Dr
|Franklin
|37064
|$760,000
|Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22
|604 Watermark Way
|Franklin
|37064
|$1,425,000
|Mckays Mill Sec 32 Pb 54 Pg 105
|1414 Bernard Way
|Franklin
|37067
|$1,350,000
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|1037 Camley St
|Franklin
|37064
|$685,000
|1035 Tulloss Rd
|Franklin
|37067
|$795,000
|Eagles Glen Sec 1 Pb 15 Pg 80
|209 Eagles Glen Ct
|Franklin
|37067
|$2,900,000
|Chapelwood Sec 2 Pb 33 Pg 53
|224 Chapelwood Dr
|Franklin
|37069
|$423,000
|Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425
|1946 Turning Wheel Ln
|Franklin
|37067
|$750,000
|Fieldstone Farms Sec G-2 Pb 23 Pg 42
|499 Essex Park Cir
|Franklin
|37069
|$2,975,000
|Legends Ridge Add Sec 2 Pb 40 Pg 4
|412 Legends Park Cir
|Franklin
|37069
|$938,000
|Highlands @ Ladd Park Sec41 Pb 69 Pg 32
|600 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$1,410,000
|Westhaven Sec 26 Rev 1 Pb 53 Pg 53
|1359 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$1,000,000
|Berry Farms Town Center Sec 1 Pb 55 Pg 123
|1019 Rural Plains Cir
|Franklin
|37064
|$568,000
|Idlewood Sec 1 Pb 5 Pg 33
|205 Westfield Dr
|Franklin
|37064
|$961,000
|Fieldstone Farms Sec O Pb 21 Pg 113
|492 Sadler Way
|Franklin
|37069
|$350,000
|Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Ca
|1275 Carriage Park Dr
|Franklin
|37064
|$2,000,000
|Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 34
|6000 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$607,000
|Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136
|2106 Melody Dr
|Franklin
|37067
|$700,000
|Cleburne Addn Pb 55 Pg 32
|201 Jennings St
|Franklin
|37064
|$870,000
|Stream Valley Sec 4 Pb 57 Pg 96
|3014 Narrow Ford Ln
|Franklin
|37064
|$1,795,000
|Leipers Creek Rd
|Franklin
|37064
|$498,000
|Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 10
|3000 Copley Rd
|Franklin
|37064
|$1,055,000
|Oakleaf Est Sec 1 Pb 44 Pg 73
|2246 Oakleaf Dr
|Franklin
|37064
|$525,000
|Shea Park Pb 10 Pg 90 Block C015
|105 Southeast Pkwy #115
|Franklin
|37064
|$2,199,990
|Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32
|6056 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$3,050,000
|202 Bridge St
|Franklin
|37064
|$530,000
|Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86
|3201 Aspen Grove Dr #G-1
|Franklin
|37067
|$464,600
|Lynhurst Pb 1 Pg 123 Block F
|1164 Brookwood Ave
|Franklin
|37064
|$1,537,500
|1365 Kittrell Rd
|Franklin
|37064
|$325,000
|Hardison Hills Sec 4 Pb 39 Pg 142
|1101 Downs Blvd #259
|Franklin
|37064
|$630,000
|Franklin Green Sec 11 Pb 29 Pg 146
|3235 Dark Woods Dr
|Franklin
|37064
|$1,395,000
|Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101
|119 Stream Valley Blvd
|Franklin
|37064
|$231,000
|Village @ W Main St
|1319 W Main St 105
|Franklin
|37064
|$507,000
|Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214
|18 Holland Park Ln
|Franklin
|37069
