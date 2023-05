Real Estate Property Transfers in Franklin for April 24, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for April 24-28, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Property Address Property $1,093,815.00 St Marlo Sec1 6051 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $3,572,040.00 Simmons Ridge Pud Sec 7 Orangery Dr Franklin 37064 $550,000.00 Simmons Ridge Sec5 118 Cordail St Franklin 37064 $485,000.00 Rolling Meadows 106 Scruggs Ave Franklin 37064 $735,000.00 Village Of Clovercroft Sec 1rev 4 340 Tippecanoe Dr Franklin 37067 $602,500.00 Dallas Downs Sec 4 112 Cavalry Dr Franklin 37064 $1,225,000.00 Watkins Creek Sec 5 3065 Cecil Lewis Dr Franklin 37067 $680,000.00 Gateway Village Sec 1 1025 Cumberland Park Dr Franklin 37069 $910,000.00 Willowsprings Sec 4 333 Rosebud Cir Franklin 37064 $520,000.00 708 Liberty Pk Franklin 37064 $910,000.00 Campbell J A 714 Murfreesboro Rd Franklin 37064 $1,128,907.00 Terravista Sec1 5215 Terra Ct Franklin 37064 $1,500,000.00 Tohrner & Cannon Addn 1118 Park St Franklin 37064 $234,900.00 Westhaven Sec61 2000 William St Franklin 37064 $1,075,000.00 Westhaven Sec50 2025 Erwin St Franklin 37064 $1,043,618.00 Terravista Sec1 5067 Terravista Ln Franklin 37064 $1,462,555.00 Westhaven Sec59 919 Jasper Ave Franklin 37064 $950,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec19 260 Rich Cir Franklin 37064 $1,115,586.00 Villages @ Southbrooke Sec3 1055 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $1,199,780.00 Westhaven Sec60 1139 Cheltenham Ave Franklin 37064 $921,075.00 Terravista Sec1 5305 Eagle Trail Ct Franklin 37064 $1,590,000.00 4252 Warren Rd Franklin 37067 $1,157,000.00 Monticello Sec 5-c 247 Spencer Creek Rd Franklin 37069 $4,500,000.00 3115 Mcmillan Rd Franklin 37064 $1,075,000.00 Cedarmont Farms Ph 5 5091 Saddleview Dr Franklin 37067 $868,000.00 Ivy Glen Sec 1 308 Lakemont Cir Franklin 37067 $405,000.00 Villages @ Southbrooke Sec1 2103 Hollydale Alley Franklin 37064 $181,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 1121 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $660,000.00 Petway Place 504 N Petway St Franklin 37064 $1,324,000.00 Heritage Pointe 2232 Heritage Pointe Pl Franklin 37064 $450,000.00 Shadow Green Condos Sec1 700 Vintage Green Ln 103 Franklin 37064 $1,275,000.00 Garden Club Sec3 106 Snapdragon Ct Franklin 37067 $1,633,389.00 Daventry Sec3 3126 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,060,000.00 Echelon Sec2 5054 Maysbrook Ln Franklin 37064 $440,000.00 Windsor Park Ph 1 @ Ff 62 Alton Park Ln Franklin 37067 $2,269,935.00 Lookaway Farms Sec2 6113 Open Meadow Ln Franklin 37067 $1,019,675.00 Ashton Park Sec 1 676 Pebble Springs Dr Franklin 37067 $887,500.00 Fieldstone Farms Sec R-2 251 Stanley Park Ln Franklin 37069 $753,000.00 Grassland Est Sec 2 508 Jefferson Davis Dr Franklin 37069 $1,072,500.00 Berry Farms Town Center Sec2 3061 General Martin Ln Franklin 37064 $1,000,000.00 Snowbird Hollow Rd Franklin 37064 $920,000.00 Villages @ Southbrooke Sec1 3031 Long Branch Cir Franklin 37064