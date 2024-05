Real Estate Property Transfers in Franklin for April 22, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for April 22-26, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $300,000 Ivan Creek Pb 50 Pg 89 4439 Ivan Creek Dr Franklin 37064 $305,000 Ivan Creek Pb 50 Pg 89 4447 Ivan Creek Dr Franklin 37064 $985,257 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 5849 Branta Dr Franklin 37064 $645,000 Mckays Mill Sec 14 Pb 32 Pg 81 1803 Turning Wheel Ln Franklin 37067 $1,325,000 Goose Creek Est Sec 2 Pb 25 Pg 120 612 Cattail Ln Franklin 37064 $719,000 Fieldstone Farms Sec M Pb 14 Pg 131 208 Cavalcade Cir Franklin 37069 $1,337,060 Daventry Sec4 Pb 79 Pg 138 3415 Dunchurch Ct Franklin 37067 $989,922 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2031 Nathaniel Rd Franklin 37064 $1,198,250 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2055 Nathaniel Rd Franklin 37064 $850,000 Rizer Point Sec4 Pb 62 Pg 39 1002 Reese Dr Franklin 37069 $1,424,095 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3114 Long Branch Cir Franklin 37064 $760,000 Cannonwood Sec 2 Pb 20 Pg 100 352 Dandridge Dr Franklin 37067 $530,000 Liberty Square Sec 2 Pb 9 Pg 105 152 Arsenal Dr Franklin 37064 $1,900,000 Lakeview Commercial Park Pb 6 Pg 77 1218 Lakeview Dr Franklin 37067 $349,900 Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264 2033 Emery Ln Franklin 37064 $4,395,000 Hidden River Pb 28 Pg 104 2455 Hidden River Ln Franklin 37069 $490,000 Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136 2129 Melody Dr Franklin 37067 $900,000 Oakwood Est Sec 6 Pb 6 Pg 69 2206 Isaac Ln Franklin 37064 $805,991 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 8013 Headwaters Dr Franklin 37064 $610,000 Shadow Green Sec1 Pb 75 Pg 98 1072 Shady Stone Way Franklin 37064 $1,300,000 Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 70 1364 Porter St Franklin 37064 $808,000 Village Of Clovercroft Sec 1 Pb 49 Pg 18 101 Selinawood Place Franklin 37064 $889,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 3031 Cleaver St Franklin 37064 $3,382,701 Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90 550 Bonaire Ln Franklin 37064 $799,000 Creekstone Commons Sec 4 Pb 58 Pg 10 423 Valley View Dr Franklin 37064 $935,000 Founders Pointe Sec 1 Pb 21 Pg 84 615 Rutherford Ln Franklin 37064 $776,205 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 2037 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $274,000 Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14 5105 Cobbler Ridge Ct Franklin 37064 $2,162,500 Cool Springs East Sec 29 Pb 33 Pg 92 116 Chatfield Way Franklin 37067 $750,000 Maplewood Sec 3 Pb 9 Pg 83 671 Watson Branch Dr Franklin 37064 $425,000 Log Valley Trail Pb 82 Pg 93 5307 Drury Creek Pvt Trl Franklin 37064 $1,345,000 Westhaven Sec 2 Pb 37 Pg 136 118 Glass Springs Ln Franklin 37064 $990,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 107 Cottonwood Cir Franklin 37069 $986,390 St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 98 5505 Duquette Dr Franklin 37064 $1,070,687 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 5834 Branta Dr Franklin 37064 $615,000 Fieldstone Farms Sec Y Pb 21 Pg 145 8003 Penbrook Dr Franklin 37069 $1,175,000 Highlands @ Ladd Park Sec35 Pb 68 Pg 12 1062 Memorial Dr Franklin 37064 $7,517 403 Lewisburg Ave Franklin 37064 $5,815 Mckays Mill Sec 1 4114 Clovercroft Rd Franklin 37067 $4,570 Amelia Park Sec1 4127 Clovercroft Rd Franklin 37067 $160,000 4411 Bagsby Ln Franklin 37064 $590,000 Rogersshire Sec 4 Pb 28 Pg 36 701 Amhearst Ct Franklin 37064 $769,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 3037 Cleaver St Franklin 37064 $1,842,449 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3103 Long Branch Cir Franklin 37064 $695,000 Westhaven Sec39 Pb 60 Pg 70 6000 Keats St 301 Franklin 37064 $752,495 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 9002 Brookpark Ave Franklin 37064 $801,280 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 4007 Singing Creek Dr Franklin 37064 $645,900 Waters Edge Sec6 Pb 77 Pg 112 131 Calm Waters St Franklin 37064

