Real Estate Property Transfers in Franklin for April 22, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for April 22-26, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$300,000
|Ivan Creek Pb 50 Pg 89
|4439 Ivan Creek Dr
|Franklin
|37064
|$305,000
|Ivan Creek Pb 50 Pg 89
|4447 Ivan Creek Dr
|Franklin
|37064
|$985,257
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|5849 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$645,000
|Mckays Mill Sec 14 Pb 32 Pg 81
|1803 Turning Wheel Ln
|Franklin
|37067
|$1,325,000
|Goose Creek Est Sec 2 Pb 25 Pg 120
|612 Cattail Ln
|Franklin
|37064
|$719,000
|Fieldstone Farms Sec M Pb 14 Pg 131
|208 Cavalcade Cir
|Franklin
|37069
|$1,337,060
|Daventry Sec4 Pb 79 Pg 138
|3415 Dunchurch Ct
|Franklin
|37067
|$989,922
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|2031 Nathaniel Rd
|Franklin
|37064
|$1,198,250
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|2055 Nathaniel Rd
|Franklin
|37064
|$850,000
|Rizer Point Sec4 Pb 62 Pg 39
|1002 Reese Dr
|Franklin
|37069
|$1,424,095
|Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127
|3114 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$760,000
|Cannonwood Sec 2 Pb 20 Pg 100
|352 Dandridge Dr
|Franklin
|37067
|$530,000
|Liberty Square Sec 2 Pb 9 Pg 105
|152 Arsenal Dr
|Franklin
|37064
|$1,900,000
|Lakeview Commercial Park Pb 6 Pg 77
|1218 Lakeview Dr
|Franklin
|37067
|$349,900
|Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264
|2033 Emery Ln
|Franklin
|37064
|$4,395,000
|Hidden River Pb 28 Pg 104
|2455 Hidden River Ln
|Franklin
|37069
|$490,000
|Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136
|2129 Melody Dr
|Franklin
|37067
|$900,000
|Oakwood Est Sec 6 Pb 6 Pg 69
|2206 Isaac Ln
|Franklin
|37064
|$805,991
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|8013 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$610,000
|Shadow Green Sec1 Pb 75 Pg 98
|1072 Shady Stone Way
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 70
|1364 Porter St
|Franklin
|37064
|$808,000
|Village Of Clovercroft Sec 1 Pb 49 Pg 18
|101 Selinawood Place
|Franklin
|37064
|$889,900
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|3031 Cleaver St
|Franklin
|37064
|$3,382,701
|Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90
|550 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$799,000
|Creekstone Commons Sec 4 Pb 58 Pg 10
|423 Valley View Dr
|Franklin
|37064
|$935,000
|Founders Pointe Sec 1 Pb 21 Pg 84
|615 Rutherford Ln
|Franklin
|37064
|$776,205
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|2037 Canyon Echo Dr
|Franklin
|37064
|$274,000
|Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14
|5105 Cobbler Ridge Ct
|Franklin
|37064
|$2,162,500
|Cool Springs East Sec 29 Pb 33 Pg 92
|116 Chatfield Way
|Franklin
|37067
|$750,000
|Maplewood Sec 3 Pb 9 Pg 83
|671 Watson Branch Dr
|Franklin
|37064
|$425,000
|Log Valley Trail Pb 82 Pg 93
|5307 Drury Creek Pvt Trl
|Franklin
|37064
|$1,345,000
|Westhaven Sec 2 Pb 37 Pg 136
|118 Glass Springs Ln
|Franklin
|37064
|$990,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|107 Cottonwood Cir
|Franklin
|37069
|$986,390
|St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 98
|5505 Duquette Dr
|Franklin
|37064
|$1,070,687
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|5834 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$615,000
|Fieldstone Farms Sec Y Pb 21 Pg 145
|8003 Penbrook Dr
|Franklin
|37069
|$1,175,000
|Highlands @ Ladd Park Sec35 Pb 68 Pg 12
|1062 Memorial Dr
|Franklin
|37064
|$7,517
|403 Lewisburg Ave
|Franklin
|37064
|$5,815
|Mckays Mill Sec 1
|4114 Clovercroft Rd
|Franklin
|37067
|$4,570
|Amelia Park Sec1
|4127 Clovercroft Rd
|Franklin
|37067
|$160,000
|4411 Bagsby Ln
|Franklin
|37064
|$590,000
|Rogersshire Sec 4 Pb 28 Pg 36
|701 Amhearst Ct
|Franklin
|37064
|$769,900
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|3037 Cleaver St
|Franklin
|37064
|$1,842,449
|Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127
|3103 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$695,000
|Westhaven Sec39 Pb 60 Pg 70
|6000 Keats St 301
|Franklin
|37064
|$752,495
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|9002 Brookpark Ave
|Franklin
|37064
|$801,280
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|4007 Singing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$645,900
|Waters Edge Sec6 Pb 77 Pg 112
|131 Calm Waters St
|Franklin
|37064
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