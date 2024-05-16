Real Estate Property Transfers in Franklin for April 22, 2024

By
Michael Carpenter
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house for sale ai

See property transfers in Franklin Tennessee for April 22-26, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$300,000Ivan Creek Pb 50 Pg 894439 Ivan Creek DrFranklin37064
$305,000Ivan Creek Pb 50 Pg 894447 Ivan Creek DrFranklin37064
$985,257St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 885849 Branta DrFranklin37064
$645,000Mckays Mill Sec 14 Pb 32 Pg 811803 Turning Wheel LnFranklin37067
$1,325,000Goose Creek Est Sec 2 Pb 25 Pg 120612 Cattail LnFranklin37064
$719,000Fieldstone Farms Sec M Pb 14 Pg 131208 Cavalcade CirFranklin37069
$1,337,060Daventry Sec4 Pb 79 Pg 1383415 Dunchurch CtFranklin37067
$989,922Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 922031 Nathaniel RdFranklin37064
$1,198,250Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 922055 Nathaniel RdFranklin37064
$850,000Rizer Point Sec4 Pb 62 Pg 391002 Reese DrFranklin37069
$1,424,095Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 1273114 Long Branch CirFranklin37064
$760,000Cannonwood Sec 2 Pb 20 Pg 100352 Dandridge DrFranklin37067
$530,000Liberty Square Sec 2 Pb 9 Pg 105152 Arsenal DrFranklin37064
$1,900,000Lakeview Commercial Park Pb 6 Pg 771218 Lakeview DrFranklin37067
$349,900Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 2642033 Emery LnFranklin37064
$4,395,000Hidden River Pb 28 Pg 1042455 Hidden River LnFranklin37069
$490,000Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 1362129 Melody DrFranklin37067
$900,000Oakwood Est Sec 6 Pb 6 Pg 692206 Isaac LnFranklin37064
$805,991Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 78013 Headwaters DrFranklin37064
$610,000Shadow Green Sec1 Pb 75 Pg 981072 Shady Stone WayFranklin37064
$1,300,000Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 701364 Porter StFranklin37064
$808,000Village Of Clovercroft Sec 1 Pb 49 Pg 18101 Selinawood PlaceFranklin37064
$889,900Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 363031 Cleaver StFranklin37064
$3,382,701Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90550 Bonaire LnFranklin37064
$799,000Creekstone Commons Sec 4 Pb 58 Pg 10423 Valley View DrFranklin37064
$935,000Founders Pointe Sec 1 Pb 21 Pg 84615 Rutherford LnFranklin37064
$776,205Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 142037 Canyon Echo DrFranklin37064
$274,000Blackberry Ridge Pb 60 Pg 145105 Cobbler Ridge CtFranklin37064
$2,162,500Cool Springs East Sec 29 Pb 33 Pg 92116 Chatfield WayFranklin37067
$750,000Maplewood Sec 3 Pb 9 Pg 83671 Watson Branch DrFranklin37064
$425,000Log Valley Trail Pb 82 Pg 935307 Drury Creek Pvt TrlFranklin37064
$1,345,000Westhaven Sec 2 Pb 37 Pg 136118 Glass Springs LnFranklin37064
$990,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 68107 Cottonwood CirFranklin37069
$986,390St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 985505 Duquette DrFranklin37064
$1,070,687St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 885834 Branta DrFranklin37064
$615,000Fieldstone Farms Sec Y Pb 21 Pg 1458003 Penbrook DrFranklin37069
$1,175,000Highlands @ Ladd Park Sec35 Pb 68 Pg 121062 Memorial DrFranklin37064
$7,517403 Lewisburg AveFranklin37064
$5,815Mckays Mill Sec 14114 Clovercroft RdFranklin37067
$4,570Amelia Park Sec14127 Clovercroft RdFranklin37067
$160,0004411 Bagsby LnFranklin37064
$590,000Rogersshire Sec 4 Pb 28 Pg 36701 Amhearst CtFranklin37064
$769,900Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 363037 Cleaver StFranklin37064
$1,842,449Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 1273103 Long Branch CirFranklin37064
$695,000Westhaven Sec39 Pb 60 Pg 706000 Keats St 301Franklin37064
$752,495Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 149002 Brookpark AveFranklin37064
$801,280Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 74007 Singing Creek DrFranklin37064
$645,900Waters Edge Sec6 Pb 77 Pg 112131 Calm Waters StFranklin37064

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