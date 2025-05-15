Real Estate Property Transfers in Franklin for April 21, 2025

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin, Tennessee, for April 21-25, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$960,000Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40342 Wandering CirFranklin37067
$715,000Shell Connor5662 Pinewood RdFranklin37064
$565,000Ashton Park Sec 2 Pb 37 Pg 131205 Stoney Point LnFranklin37067
$885,000River Rest Est Sec 5 Pb 8 Pg 281706 Leaton CtFranklin37069
$385,000Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block D107 Scruggs AveFranklin37064
$810,000Fieldstone Farms Sec G-2 Pb 23 Pg 42491 Essex Park CirFranklin37069
$365,000Rucker Park Pb 69 Pg 41129 Velena StFranklin37064
$1,109,999Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 4109 Oakmont DrFranklin37069
$2,350,000Legends Ridge Sec 4-b Pb 25 Pg 70701 Legends Crest DrFranklin37069
$545,0002051 Moultrie CirFranklin37064
$1,300,000Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22105 Morning Mist LnFranklin37064
$1,300,000Ellington Park Sec 11269 Lewisburg PkFranklin37064
$2,875,0001403 Adams StFranklin37064
$1,899,981Temple Hills Country Club Estates Sec 16 Ph B Pb 54 Pg 906608 Hastings LnFranklin37069
$493,000Clairmonte Sec 2 Pb 21 Pg 1411427 Clairmonte CirFranklin37064
$554,000Fieldstone Farms Sec G-1 Pb 22 Pg 58402 Essex Park CirFranklin37069
$1,220,000Albritton Bryan Heath Pb 84 Pg 783166 Southall RdFranklin37064
$608,750Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 1031403 Wildwood CtFranklin37064
$390,000Hardison Hills Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 1461101 Downs Blvd #140Franklin37064
$1,247,000Sweeney Roy Douglas5875 Old Hwy 96Franklin37064
$1,360,0005940 Garrison RdFranklin37064
$1,275,000Stags Leap Sec 1 Pb 47 Pg 1241007 Sattui CtFranklin37064
$1,784,560Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 691007 Congress DrFranklin37064
$791,314Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 79019 Headwaters DrFranklin37064
$796,900Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1104052 Penfield DrFranklin37064
$1,950,000Cool Springs East Sec 29 Pb 33 Pg 92113 Chatfield WayFranklin37067
$1,450,0001345 King LnFranklin37064
$1,626,000Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1395042 Congress DrFranklin37064
$3,599,000Harpeth School Rd Pb 73 Pg 694524 Harpeth School RdFranklin37064
$1,125,000Monticello Sec 5-c Pb 21 Pg 81239 Spencer Creek RdFranklin37069
$315,000Hill Est Pb 4 Pg 2 Block F216 Cedar DrFranklin37064
$1,100,0005736 Old Hwy 96Franklin37064
$6,000,000200 Strahl StFranklin37064
$1,440,000Mcewen John B Pb 68 Pg 341226 Adams StFranklin37064
$1,000,000Stream Valley Sec 9 Pb 64 Pg 215020 Rockport AveFranklin37064
$950,000Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142408 Cobert LnFranklin37064
$606,000Oakwood Est Sec 4 Pb 6 Pg 392203 Collier DrFranklin37064
$195,000Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1471006 Legrand AveFranklin37064
$690,000Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74109 Generals Way CtFranklin37064
$487,430Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 1031916 Redbud CtFranklin37064
$1,349,000Laurel Hill Pb 30 Pg 831318 Erin LnFranklin37064
$400,000Williamsburg Com Ph 2 Pb 8 Pg 531129 W Main St #30Franklin37064
$699,900Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 362007 Cleaver StFranklin37064
$2,200,000Westhaven Sec 27 Pb 59 Pg 1171535 Championship BlvdFranklin37064
$890,000Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 62 Pg 1578 Truman Rd EFranklin37064
$959,900Mckays Mill Section 37 Pb 49 Pg 441227 Broadgate DrFranklin37067
$570,000Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 1362116 Melody DrFranklin37067
$500,000609 Mt Hope StFranklin37064

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