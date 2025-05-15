Real Estate Property Transfers in Franklin for April 21, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for April 21-25, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$960,000
|Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40
|342 Wandering Cir
|Franklin
|37067
|$715,000
|Shell Connor
|5662 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$565,000
|Ashton Park Sec 2 Pb 37 Pg 13
|1205 Stoney Point Ln
|Franklin
|37067
|$885,000
|River Rest Est Sec 5 Pb 8 Pg 28
|1706 Leaton Ct
|Franklin
|37069
|$385,000
|Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block D
|107 Scruggs Ave
|Franklin
|37064
|$810,000
|Fieldstone Farms Sec G-2 Pb 23 Pg 42
|491 Essex Park Cir
|Franklin
|37069
|$365,000
|Rucker Park Pb 69 Pg 41
|129 Velena St
|Franklin
|37064
|$1,109,999
|Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 4
|109 Oakmont Dr
|Franklin
|37069
|$2,350,000
|Legends Ridge Sec 4-b Pb 25 Pg 70
|701 Legends Crest Dr
|Franklin
|37069
|$545,000
|2051 Moultrie Cir
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22
|105 Morning Mist Ln
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|Ellington Park Sec 1
|1269 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$2,875,000
|1403 Adams St
|Franklin
|37064
|$1,899,981
|Temple Hills Country Club Estates Sec 16 Ph B Pb 54 Pg 90
|6608 Hastings Ln
|Franklin
|37069
|$493,000
|Clairmonte Sec 2 Pb 21 Pg 141
|1427 Clairmonte Cir
|Franklin
|37064
|$554,000
|Fieldstone Farms Sec G-1 Pb 22 Pg 58
|402 Essex Park Cir
|Franklin
|37069
|$1,220,000
|Albritton Bryan Heath Pb 84 Pg 78
|3166 Southall Rd
|Franklin
|37064
|$608,750
|Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103
|1403 Wildwood Ct
|Franklin
|37064
|$390,000
|Hardison Hills Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 146
|1101 Downs Blvd #140
|Franklin
|37064
|$1,247,000
|Sweeney Roy Douglas
|5875 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$1,360,000
|5940 Garrison Rd
|Franklin
|37064
|$1,275,000
|Stags Leap Sec 1 Pb 47 Pg 124
|1007 Sattui Ct
|Franklin
|37064
|$1,784,560
|Westhaven Sec64 Pb 84 Pg 69
|1007 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$791,314
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|9019 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$796,900
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|4052 Penfield Dr
|Franklin
|37064
|$1,950,000
|Cool Springs East Sec 29 Pb 33 Pg 92
|113 Chatfield Way
|Franklin
|37067
|$1,450,000
|1345 King Ln
|Franklin
|37064
|$1,626,000
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|5042 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$3,599,000
|Harpeth School Rd Pb 73 Pg 69
|4524 Harpeth School Rd
|Franklin
|37064
|$1,125,000
|Monticello Sec 5-c Pb 21 Pg 81
|239 Spencer Creek Rd
|Franklin
|37069
|$315,000
|Hill Est Pb 4 Pg 2 Block F
|216 Cedar Dr
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|5736 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$6,000,000
|200 Strahl St
|Franklin
|37064
|$1,440,000
|Mcewen John B Pb 68 Pg 34
|1226 Adams St
|Franklin
|37064
|$1,000,000
|Stream Valley Sec 9 Pb 64 Pg 21
|5020 Rockport Ave
|Franklin
|37064
|$950,000
|Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142
|408 Cobert Ln
|Franklin
|37064
|$606,000
|Oakwood Est Sec 4 Pb 6 Pg 39
|2203 Collier Dr
|Franklin
|37064
|$195,000
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|1006 Legrand Ave
|Franklin
|37064
|$690,000
|Dallas Downs Sec 16 Pb 20 Pg 74
|109 Generals Way Ct
|Franklin
|37064
|$487,430
|Boyd Mill Est Sec 1 Pb 6 Pg 103
|1916 Redbud Ct
|Franklin
|37064
|$1,349,000
|Laurel Hill Pb 30 Pg 83
|1318 Erin Ln
|Franklin
|37064
|$400,000
|Williamsburg Com Ph 2 Pb 8 Pg 53
|1129 W Main St #30
|Franklin
|37064
|$699,900
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|2007 Cleaver St
|Franklin
|37064
|$2,200,000
|Westhaven Sec 27 Pb 59 Pg 117
|1535 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$890,000
|Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 62 Pg 15
|78 Truman Rd E
|Franklin
|37064
|$959,900
|Mckays Mill Section 37 Pb 49 Pg 44
|1227 Broadgate Dr
|Franklin
|37067
|$570,000
|Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136
|2116 Melody Dr
|Franklin
|37067
|$500,000
|609 Mt Hope St
|Franklin
|37064
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