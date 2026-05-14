Real Estate Property Transfers in Franklin for April 20, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for April 20-24, 2026.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$783,000
|Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28
|122 Featherstone Dr
|Franklin
|37069
|$1,449,900
|Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 136
|7304 Crowell Dr
|Franklin
|37067
|$688,000
|Buckingham Park Sec 5 Pb 20 Pg 134
|609 Prince Charles Way
|Franklin
|37064
|$335,000
|River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C042
|149 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$500,000
|Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45
|346 Colt Ln
|Franklin
|37064
|$810,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|210 Cotton Ln
|Franklin
|37069
|$700,000
|Ralston Glen Sec 3 Pb 11 Pg 22
|221 Scotsman Ln
|Franklin
|37064
|$1,130,000
|Cool Springs East Sec 13 Pb 31 Pg 21
|221 Waterbury Cir
|Franklin
|37067
|$700,000
|Echelon Sec2 Pb 64 Pg 130
|4013 Tomich Dr
|Franklin
|37064
|$1,607,850
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|104 Morris St
|Franklin
|37064
|$11,800,000
|Avalon Sec 3 Pb 45 Pg 60
|513 King Richards Ct
|Franklin
|37067
|$5,700,000
|Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90
|573 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$1,600,000
|Susan Hollow Pb 86 Pg 58
|8013 Linda Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|Lockwood Glen Sec8 Pb 67 Pg 104
|2023 Mcavoy Dr
|Franklin
|37064
|$285,000
|Petway Place
|418 Roberts St
|Franklin
|37064
|$764,000
|Creekstone Commons Sec 3 Pb 56 Pg 76
|729 Wadestone Trl
|Franklin
|37064
|$730,000
|Preserve @ Pb 33 Pg 28
|817 Hartington Ct
|Franklin
|37064
|$1,800,000
|Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 126
|1708 Grassmere Rd
|Franklin
|37064
|$360,000
|West Lick Creek
|W Lick Creek Rd
|Franklin
|37064
|$639,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|520 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$655,000
|Waters Edge Sec2 Pb 65 Pg 71
|3014 Mainstream Dr
|Franklin
|37064
|$2,250,000
|Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96
|600 Pearre Springs Way
|Franklin
|37064
|$582,000
|Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143
|502 Sydenham Dr
|Franklin
|37064
|$544,000
|Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 103
|3106 Langley Dr
|Franklin
|37064
|$1,042,000
|Westhaven Section 26 Pb 52 Pg 80
|1342 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$540,000
|Morningside Sec 4-A Pb 30 Pg 6
|8051 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$1,160,000
|Westhaven Sec 1 Pb 35 Pg 6
|209 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$1,399,990
|Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 150
|7409 Leelee Dr
|Franklin
|37064
|$1,625,000
|1930 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$1,725,000
|Legends Ridge Sec 8 Pb 28 Pg 62
|645 Legends Crest Dr
|Franklin
|37069
|$580,000
|Williamson Square Pb 81 Pg 58
|2042 Township Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$815,250
|Forrest Crossing Sec 7-A Pb 21 Pg 23
|515 Forrest Park Cir
|Franklin
|37064
|$2,422,500
|Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71
|842 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$855,000
|Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 64
|3093 Hathaway St
|Franklin
|37064
|$1,170,000
|Jamison Station Condos Pb 4582 Pg 20
|320 Liberty Pk #214
|Franklin
|37064
|$3,000,000
|Westhaven Sec52 Pb 74 Pg 49
|830 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$2,350,000
|Cleburne Addn Pb 55 Pg 32
|120 Cleburne St
|Franklin
|37069
|$925,000
|Avalon Sec 7 Pb 47 Pg 84
|636 Patriot Ln
|Franklin
|37067
|$1,827,454
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|108 Morris St
|Franklin
|37064
|$714,250
|Polk Place Sec 9
|212 Sontag Dr
|Franklin
|37064
|$465,000
|Brentwood Pointe Sec 3 Pb 19 Pg 14 Block C013
|1526 Brentwood Pointe
|Franklin
|37067
|$1,909,417
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|1017 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$545,000
|Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214
|45 Chadwell Ln
|Franklin
|37069
|$1,499,990
|Highlands @ Ladd Park Sec38 Pb 71 Pg 113
|5007 Fullbright Ct
|Franklin
|37064
|$1,900,000
|Vista Creek Pb 87 Pg 17
|2001 Vista Creek Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$635,000
|Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 10
|1070 Meandering Way
|Franklin
|37067
|$660,000
|4220 Pate Rd
|Franklin
|37064
|$1,350,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|231 Countryside Dr
|Franklin
|37069
|$1,331,070
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|4006 Forestside Dr
|Franklin
|37064
|$1,882,027
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|116 Morris St
|Franklin
|37064
|$2,500,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|3454 Overhill Pvt Gardens
|Franklin
|37069
|$1,500,000
|Sawyers Creek Pb 84 Pg 28
|1514 Lurah Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$345,000
|Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C051
|1100 W Main St #F-7
|Franklin
|37064
