Real Estate Property Transfers in Franklin for April 20, 2026

Michael Carpenter
View property transfers in Franklin, Tennessee, for April 20-24, 2026.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$783,000Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28122 Featherstone DrFranklin37069
$1,449,900Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 1367304 Crowell DrFranklin37067
$688,000Buckingham Park Sec 5 Pb 20 Pg 134609 Prince Charles WayFranklin37064
$335,000River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C042149 Boxwood DrFranklin37069
$500,000Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45346 Colt LnFranklin37064
$810,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 68210 Cotton LnFranklin37069
$700,000Ralston Glen Sec 3 Pb 11 Pg 22221 Scotsman LnFranklin37064
$1,130,000Cool Springs East Sec 13 Pb 31 Pg 21221 Waterbury CirFranklin37067
$700,000Echelon Sec2 Pb 64 Pg 1304013 Tomich DrFranklin37064
$1,607,850Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38104 Morris StFranklin37064
$11,800,000Avalon Sec 3 Pb 45 Pg 60513 King Richards CtFranklin37067
$5,700,000Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90573 Bonaire LnFranklin37064
$1,600,000Susan Hollow Pb 86 Pg 588013 Linda Pvt LnFranklin37064
$1,150,000Lockwood Glen Sec8 Pb 67 Pg 1042023 Mcavoy DrFranklin37064
$285,000Petway Place418 Roberts StFranklin37064
$764,000Creekstone Commons Sec 3 Pb 56 Pg 76729 Wadestone TrlFranklin37064
$730,000Preserve @ Pb 33 Pg 28817 Hartington CtFranklin37064
$1,800,000Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 1261708 Grassmere RdFranklin37064
$360,000West Lick CreekW Lick Creek RdFranklin37064
$639,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128520 Herringbone CtFranklin37064
$655,000Waters Edge Sec2 Pb 65 Pg 713014 Mainstream DrFranklin37064
$2,250,000Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96600 Pearre Springs WayFranklin37064
$582,000Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143502 Sydenham DrFranklin37064
$544,000Franklin Green Ph 1 Sec 1 Pb 25 Pg 1033106 Langley DrFranklin37064
$1,042,000Westhaven Section 26 Pb 52 Pg 801342 Jewell AveFranklin37064
$540,000Morningside Sec 4-A Pb 30 Pg 68051 Sunrise CirFranklin37067
$1,160,000Westhaven Sec 1 Pb 35 Pg 6209 Cheltenham AveFranklin37064
$1,399,990Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 1507409 Leelee DrFranklin37064
$1,625,0001930 Old Hillsboro RdFranklin37064
$1,725,000Legends Ridge Sec 8 Pb 28 Pg 62645 Legends Crest DrFranklin37069
$580,000Williamson Square Pb 81 Pg 582042 Township Pvt DrFranklin37064
$815,250Forrest Crossing Sec 7-A Pb 21 Pg 23515 Forrest Park CirFranklin37064
$2,422,500Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71842 Cheltenham AveFranklin37064
$855,000Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 643093 Hathaway StFranklin37064
$1,170,000Jamison Station Condos Pb 4582 Pg 20320 Liberty Pk #214Franklin37064
$3,000,000Westhaven Sec52 Pb 74 Pg 49830 Jasper AveFranklin37064
$2,350,000Cleburne Addn Pb 55 Pg 32120 Cleburne StFranklin37069
$925,000Avalon Sec 7 Pb 47 Pg 84636 Patriot LnFranklin37067
$1,827,454Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38108 Morris StFranklin37064
$714,250Polk Place Sec 9212 Sontag DrFranklin37064
$465,000Brentwood Pointe Sec 3 Pb 19 Pg 14 Block C0131526 Brentwood PointeFranklin37067
$1,909,417Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 561017 Jasper AveFranklin37064
$545,000Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 21445 Chadwell LnFranklin37069
$1,499,990Highlands @ Ladd Park Sec38 Pb 71 Pg 1135007 Fullbright CtFranklin37064
$1,900,000Vista Creek Pb 87 Pg 172001 Vista Creek Pvt LnFranklin37064
$635,000Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 101070 Meandering WayFranklin37067
$660,0004220 Pate RdFranklin37064
$1,350,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 68231 Countryside DrFranklin37069
$1,331,070Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1474006 Forestside DrFranklin37064
$1,882,027Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38116 Morris StFranklin37064
$2,500,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1393454 Overhill Pvt GardensFranklin37069
$1,500,000Sawyers Creek Pb 84 Pg 281514 Lurah Pvt LnFranklin37064
$345,000Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C0511100 W Main St #F-7Franklin37064

