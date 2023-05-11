Real Estate Property Transfers in Franklin for April 17, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for April 17-21, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Sales Price
|Subdivision
|Property Address
|Property
|$450,000.00
|Petway Place
|404 N Petway St
|Franklin
|37064
|$1,550,000.00
|Summer Hill Sec 3
|2133 Summer Hill Cir
|Franklin
|37064
|$551,000.00
|Fieldstone Farms Sec C
|156 Clarendon Cir
|Franklin
|37069
|$474,900.00
|Petway Place
|404 N Petway St
|Franklin
|37064
|$3,475,000.00
|Copenhaver
|4440 Harpeth School Rd
|Franklin
|37064
|$475,000.00
|Generals Retreat
|153 Generals Retreat Pl
|Franklin
|37064
|$638,575.00
|Preserve @
|415 Chatsworth Ct
|Franklin
|37064
|$1,593,400.00
|Westhaven Sec61
|William St
|Franklin
|37064
|$1,039,144.00
|Terravista Sec1
|5047 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$730,000.00
|Founders Pointe Sec 7
|719 Meeting St
|Franklin
|37064
|$799,500.00
|Villages @ Southbrooke Sec1
|2031 Hollydale Alley
|Franklin
|37064
|$1,328,890.00
|Westhaven Sec60
|1121 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$744,000.00
|Westhaven Sec 13
|611 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$557,750.00
|James
|202 Avondale Dr
|Franklin
|37064
|$660,000.00
|Lockwood Glen Sec4
|506 Sydenham Dr
|Franklin
|37064
|$3,075,000.00
|Hulme
|5448 Waddell Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$2,000,000.00
|Lookaway Farms Sec2
|6129 Open Meadow Ln
|Franklin
|37067
|$629,000.00
|Windsor Park Ph 1 @ Ff
|77 Alton Park Ln
|Franklin
|37069
|$2,237,000.00
|Westhaven Sec43
|1902 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,127,767.00
|Terravista Sec1
|5025 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$1,123,600.00
|Westhaven Sec61
|3008 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$697,000.00
|1428 Adams St
|Franklin
|37064
|$850,000.00
|Temple Hills Sec 6-a
|156 N Berwick Ln
|Franklin
|37069
|$670,000.00
|Petway Place
|405 Roberts St
|Franklin
|37064
|$815,000.00
|Villages @ Southbrooke Sec1
|2019 Hollydale Alley
|Franklin
|37064
|$1,459,322.00
|Westhaven Sec60
|1117 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$825,000.00
|Village Of Clovercroft Sec1
|221 Verde Meadow Dr
|Franklin
|37067
|$470,000.00
|5535 Hargrove Ridge Rd
|Franklin
|37064
|$475,000.00
|Settlers Point
|1793 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37069
|$998,900.00
|Westhaven Section 29
|1828 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$585,000.00
|Monticello Sec 3
|125 Arlington Pl
|Franklin
|37064
|$271,900.00
|Westhaven Sec61
|1022 Conar St
|Franklin
|37064
|$650,000.00
|4268 Columbia Pk
|Franklin
|37064
|$1,090,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec32
|219 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$234,900.00
|Westhaven Sec61
|2008 William St
|Franklin
|37064
|$1,225,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec17
|314 Circuit Rd
|Franklin
|37064
|$163,000.00
|Villages @ Southbrooke Sec3
|3108 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$400,000.00
|Prescott Place
|2 Prescott Pl
|Franklin
|37069
|$599,900.00
|Morton
|207 Fairground St 104
|Franklin
|37064
|$834,500.00
|Cool Springs East Sec 9
|416 Savannah Way
|Franklin
|37067
|$2,075,000.00
|Westhaven Sec 11
|1712 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,224,900.00
|Terravista Sec1
|5313 Eagle Trail Ct
|Franklin
|37064
|$500,000.00
|Starnes Creek Sec1
|7217 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$690,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec26
|4055 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$234,900.00
|Westhaven Sec61
|1024 Conar St
|Franklin
|37064
|$575,000.00
|Royal Oaks Sec 9 Ph 3
|229 Cambridge Pl
|Franklin
|37067
|$710,000.00
|Forrest Crossing Sec 11
|1421 Governors Ridge Ct
|Franklin
|37064
|$600,000.00
|Franklin Green Ph 1 Sec 2
|3203 Turndale Ct
|Franklin
|37064
|$2,250,000.00
|Temple Hills Country Club Estates Sec16c
|6641 Hastings Ln
|Franklin
|37069
|$2,100,000.00
|813 Hillsboro Rd
|Franklin
|37064