Real Estate Property Transfers in Franklin for April 17, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for April 17-21, 2023.

Sales Price Subdivision Property Address Property $450,000.00 Petway Place 404 N Petway St Franklin 37064 $1,550,000.00 Summer Hill Sec 3 2133 Summer Hill Cir Franklin 37064 $551,000.00 Fieldstone Farms Sec C 156 Clarendon Cir Franklin 37069 $474,900.00 Petway Place 404 N Petway St Franklin 37064 $3,475,000.00 Copenhaver 4440 Harpeth School Rd Franklin 37064 $475,000.00 Generals Retreat 153 Generals Retreat Pl Franklin 37064 $638,575.00 Preserve @ 415 Chatsworth Ct Franklin 37064 $1,593,400.00 Westhaven Sec61 William St Franklin 37064 $1,039,144.00 Terravista Sec1 5047 Terravista Ln Franklin 37064 $730,000.00 Founders Pointe Sec 7 719 Meeting St Franklin 37064 $799,500.00 Villages @ Southbrooke Sec1 2031 Hollydale Alley Franklin 37064 $1,328,890.00 Westhaven Sec60 1121 Cheltenham Ave Franklin 37064 $744,000.00 Westhaven Sec 13 611 Cheltenham Ave Franklin 37064 $557,750.00 James 202 Avondale Dr Franklin 37064 $660,000.00 Lockwood Glen Sec4 506 Sydenham Dr Franklin 37064 $3,075,000.00 Hulme 5448 Waddell Hollow Rd Franklin 37064 $2,000,000.00 Lookaway Farms Sec2 6129 Open Meadow Ln Franklin 37067 $629,000.00 Windsor Park Ph 1 @ Ff 77 Alton Park Ln Franklin 37069 $2,237,000.00 Westhaven Sec43 1902 Championship Blvd Franklin 37064 $1,127,767.00 Terravista Sec1 5025 Terravista Ln Franklin 37064 $1,123,600.00 Westhaven Sec61 3008 Eliot Rd Franklin 37064 $697,000.00 1428 Adams St Franklin 37064 $850,000.00 Temple Hills Sec 6-a 156 N Berwick Ln Franklin 37069 $670,000.00 Petway Place 405 Roberts St Franklin 37064 $815,000.00 Villages @ Southbrooke Sec1 2019 Hollydale Alley Franklin 37064 $1,459,322.00 Westhaven Sec60 1117 Cheltenham Ave Franklin 37064 $825,000.00 Village Of Clovercroft Sec1 221 Verde Meadow Dr Franklin 37067 $470,000.00 5535 Hargrove Ridge Rd Franklin 37064 $475,000.00 Settlers Point 1793 Old Hillsboro Rd Franklin 37069 $998,900.00 Westhaven Section 29 1828 Townsend Blvd Franklin 37064 $585,000.00 Monticello Sec 3 125 Arlington Pl Franklin 37064 $271,900.00 Westhaven Sec61 1022 Conar St Franklin 37064 $650,000.00 4268 Columbia Pk Franklin 37064 $1,090,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec32 219 Beamon Dr Franklin 37064 $234,900.00 Westhaven Sec61 2008 William St Franklin 37064 $1,225,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec17 314 Circuit Rd Franklin 37064 $163,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3108 Long Branch Cir Franklin 37064 $400,000.00 Prescott Place 2 Prescott Pl Franklin 37069 $599,900.00 Morton 207 Fairground St 104 Franklin 37064 $834,500.00 Cool Springs East Sec 9 416 Savannah Way Franklin 37067 $2,075,000.00 Westhaven Sec 11 1712 Championship Blvd Franklin 37064 $1,224,900.00 Terravista Sec1 5313 Eagle Trail Ct Franklin 37064 $500,000.00 Starnes Creek Sec1 7217 Murrel Dr Franklin 37064 $690,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec26 4055 Ryecroft Ln Franklin 37064 $234,900.00 Westhaven Sec61 1024 Conar St Franklin 37064 $575,000.00 Royal Oaks Sec 9 Ph 3 229 Cambridge Pl Franklin 37067 $710,000.00 Forrest Crossing Sec 11 1421 Governors Ridge Ct Franklin 37064 $600,000.00 Franklin Green Ph 1 Sec 2 3203 Turndale Ct Franklin 37064 $2,250,000.00 Temple Hills Country Club Estates Sec16c 6641 Hastings Ln Franklin 37069 $2,100,000.00 813 Hillsboro Rd Franklin 37064