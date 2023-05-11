Real Estate Property Transfers in Franklin for April 17, 2023

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for April 17-21, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales PriceSubdivisionProperty AddressProperty
$450,000.00Petway Place404 N Petway StFranklin37064
$1,550,000.00Summer Hill Sec 32133 Summer Hill CirFranklin37064
$551,000.00Fieldstone Farms Sec C156 Clarendon CirFranklin37069
$474,900.00Petway Place404 N Petway StFranklin37064
$3,475,000.00Copenhaver4440 Harpeth School RdFranklin37064
$475,000.00Generals Retreat153 Generals Retreat PlFranklin37064
$638,575.00Preserve @415 Chatsworth CtFranklin37064
$1,593,400.00Westhaven Sec61William StFranklin37064
$1,039,144.00Terravista Sec15047 Terravista LnFranklin37064
$730,000.00Founders Pointe Sec 7719 Meeting StFranklin37064
$799,500.00Villages @ Southbrooke Sec12031 Hollydale AlleyFranklin37064
$1,328,890.00Westhaven Sec601121 Cheltenham AveFranklin37064
$744,000.00Westhaven Sec 13611 Cheltenham AveFranklin37064
$557,750.00James202 Avondale DrFranklin37064
$660,000.00Lockwood Glen Sec4506 Sydenham DrFranklin37064
$3,075,000.00Hulme5448 Waddell Hollow RdFranklin37064
$2,000,000.00Lookaway Farms Sec26129 Open Meadow LnFranklin37067
$629,000.00Windsor Park Ph 1 @ Ff77 Alton Park LnFranklin37069
$2,237,000.00Westhaven Sec431902 Championship BlvdFranklin37064
$1,127,767.00Terravista Sec15025 Terravista LnFranklin37064
$1,123,600.00Westhaven Sec613008 Eliot RdFranklin37064
$697,000.001428 Adams StFranklin37064
$850,000.00Temple Hills Sec 6-a156 N Berwick LnFranklin37069
$670,000.00Petway Place405 Roberts StFranklin37064
$815,000.00Villages @ Southbrooke Sec12019 Hollydale AlleyFranklin37064
$1,459,322.00Westhaven Sec601117 Cheltenham AveFranklin37064
$825,000.00Village Of Clovercroft Sec1221 Verde Meadow DrFranklin37067
$470,000.005535 Hargrove Ridge RdFranklin37064
$475,000.00Settlers Point1793 Old Hillsboro RdFranklin37069
$998,900.00Westhaven Section 291828 Townsend BlvdFranklin37064
$585,000.00Monticello Sec 3125 Arlington PlFranklin37064
$271,900.00Westhaven Sec611022 Conar StFranklin37064
$650,000.004268 Columbia PkFranklin37064
$1,090,000.00Highlands @ Ladd Park Sec32219 Beamon DrFranklin37064
$234,900.00Westhaven Sec612008 William StFranklin37064
$1,225,000.00Highlands @ Ladd Park Sec17314 Circuit RdFranklin37064
$163,000.00Villages @ Southbrooke Sec33108 Long Branch CirFranklin37064
$400,000.00Prescott Place2 Prescott PlFranklin37069
$599,900.00Morton207 Fairground St 104Franklin37064
$834,500.00Cool Springs East Sec 9416 Savannah WayFranklin37067
$2,075,000.00Westhaven Sec 111712 Championship BlvdFranklin37064
$1,224,900.00Terravista Sec15313 Eagle Trail CtFranklin37064
$500,000.00Starnes Creek Sec17217 Murrel DrFranklin37064
$690,000.00Highlands @ Ladd Park Sec264055 Ryecroft LnFranklin37064
$234,900.00Westhaven Sec611024 Conar StFranklin37064
$575,000.00Royal Oaks Sec 9 Ph 3229 Cambridge PlFranklin37067
$710,000.00Forrest Crossing Sec 111421 Governors Ridge CtFranklin37064
$600,000.00Franklin Green Ph 1 Sec 23203 Turndale CtFranklin37064
$2,250,000.00Temple Hills Country Club Estates Sec16c6641 Hastings LnFranklin37069
$2,100,000.00813 Hillsboro RdFranklin37064

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