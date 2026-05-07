Home Franklin Real Estate Property Transfers in Franklin for April 13, 2026

Real Estate Property Transfers in Franklin for April 13, 2026

By
Michael Carpenter
-

View property transfers in Franklin, Tennessee, for April 13-17, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,000,000Montpier Farms Sec 4 Pb 4 Pg 601101 Murray Creek LnFranklin37069
$930,000Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 643072 Hathaway StFranklin37064
$1,393,000Chardonnay Sec 3 Pb 54 Pg 1165004 Montelena DrFranklin37067
$849,900Forrest Crossing Sec 7 Pb 15 Pg 561628 Forrest Crossing BlvdFranklin37064
$1,275,000Westhaven Section 17 Pb 48 Pg 961184 Westhaven BlvdFranklin37064
$321,000Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C0491100 W Main St #F-5Franklin37064
$2,251,3671255 Adams StFranklin37064
$553,050Watkins Creek Sec 5 Pb 56 Pg 543068 Cecil Lewis DrFranklin37067
$723,000Ashton Park Sec 2 Pb 37 Pg 131428 Burnside DrFranklin37067
$1,000,000Belle Vista Sec 1 Pb 43 Pg 1723 Azalea CtFranklin37064
$850,000Stream Valley Sec17 Pb 72 Pg 423000 Fernshaw LnFranklin37064
$400,000Hard Bargain Pb 1 Pg 122351 9Th Ave NFranklin37064
$1,275,000Burghley Place Pb 37 Pg 108612 Burghley LnFranklin37064
$1,400,000Gardens At Old Natchez The Pb 27 Pg 77206 Gardenridge DrFranklin37069
$1,750,000Laurelbrooke Sec 11-C Pb 32 Pg 1042501 Shadow CvFranklin37069
$979,000Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25168 Gardenia WayFranklin37064
$851,525Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 1172025 Rose StFranklin37064
$785,0004417 Jackson Hollow RdFranklin37064
$1,300,000Stonebridge Park Sec 2 Pb 22 Pg 811101 Grafton DrFranklin37069
$899,000Barclay Place Pb 52 Pg 94309 Fanchers CtFranklin37064
$981,350Fieldstone Farms Sec Z Pb 25 Pg 96211 Eastgate Crescent PlFranklin37069
$1,545,000Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 1031519 Eliot RdFranklin37064
$2,400,000Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 64506 Rowan StFranklin37064
$818,800Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253050 Poplar Farms DrFranklin37067
$2,025,000Westhaven Sec57 Pb 75 Pg 713013 Conar StFranklin37064
$381,000Prescott Place Ph 2 Sec 1 Pb 1538 Pg 279312 Hanley LnFranklin37069
$1,250,000Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 1201007 Beckwith StFranklin37064
$2,730,000Poe Pb 64 Pg 39230 11Th Ave SFranklin37064
$9,100,000Marlowe Meadows Pb 87 Pg 1473311 Hensley Pvt CirFranklin37064
$880,000Stratford Place Pb 19 Pg 18189 Scotsman LnFranklin37064
$705,000Preserve @ Pb 33 Pg 28813 Hartington CtFranklin37064
$2,999,995Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1396061 Congress DrFranklin37064
$1,405,122Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1474030 Forestside DrFranklin37064
$517,000Fieldstone Farms Sec Y Pb 21 Pg 1453033 Wilcot WayFranklin37069
$1,412,500Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 85086 Nelson DrFranklin37064
$820,800Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79225 Fairmore CtFranklin37064
$1,603,351Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1471006 Legrand AveFranklin37064
$2,900,000West End Circle908 W Main StFranklin37064
$915,700Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 387188 Bolton StFranklin37064
$1,075,000Mckays Mill Section 32 Pb 50 Pg 1051516 Bledsoe LnFranklin37067
$425,000Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 863201 Aspen Grove Dr #A-4Franklin37067
$955,000Redwing Meadows Sec 4 Pb 20 Pg 431324 Ascot LnFranklin37064
$754,500Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 1173025 Wynn CirFranklin37064
$504,000Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147A700 Cool Springs CtFranklin37064
$1,265,000Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 191302 Jewell AveFranklin37064
$1,469,200Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131901 Championship BlvdFranklin37064
$2,480,502Bonterra Pb 79 Pg 1497205 Bonterra CtFranklin37064
$466,000Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 1147150 Gracious DrFranklin37064
$717,850Sullivan Farms Sec A Pb 27 Pg 139298 Wisteria DrFranklin37064
$2,950,000Legends Ridge Sec 4-A Pb 24 Pg 132381 Lake Valley DrFranklin37069
$560,000Carters Glen Pb 44 Pg 107135 Carters Glen PlFranklin37064
$1,540,000Stonebridge Park Sec 6 Pb 27 Pg 181115 Stonebridge Park DrFranklin37069
$362,000Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 2642317 Kennedy CtFranklin37064
$399,900Hardison Hills Sec 6 Pb 45 Pg 721101 Downs Blvd #315Franklin37064
$669,000Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84256 Wisteria DrFranklin37064
$1,150,000Westhaven Sec 47 Pb 65 Pg 1074074 Camberley StFranklin37064
$730,000Gardner Est Pb 4 Pg 851107 Gardner DrFranklin37064
$560,000Riverview Park Sec 6 Pb 10 Pg 28335 Riverbend DrFranklin37064
$745,000Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1396091 Congress DrFranklin37064
$914,900Fieldstone Farms Sec O Pb 21 Pg 113301 Saddle Bridge LnFranklin37069
$776,000Tap Root Hills Sec1 Pb 64 Pg 1092000 Nolencrest WayFranklin37067
$494,900Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 1121002 Sweetleaf DrFranklin37064
$2,399,990Hamilton Pb 84 Pg 811097 Hamilton WayFranklin37064
$1,099,000Westhaven Sec 38 Pb 58 Pg 95924 Jewell AveFranklin37064

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

© Copyright Williamson Source. All Rights Reserved.
×