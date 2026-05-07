Real Estate Property Transfers in Franklin for April 13, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for April 13-17, 2026.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,000,000
|Montpier Farms Sec 4 Pb 4 Pg 60
|1101 Murray Creek Ln
|Franklin
|37069
|$930,000
|Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 64
|3072 Hathaway St
|Franklin
|37064
|$1,393,000
|Chardonnay Sec 3 Pb 54 Pg 116
|5004 Montelena Dr
|Franklin
|37067
|$849,900
|Forrest Crossing Sec 7 Pb 15 Pg 56
|1628 Forrest Crossing Blvd
|Franklin
|37064
|$1,275,000
|Westhaven Section 17 Pb 48 Pg 96
|1184 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$321,000
|Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C049
|1100 W Main St #F-5
|Franklin
|37064
|$2,251,367
|1255 Adams St
|Franklin
|37064
|$553,050
|Watkins Creek Sec 5 Pb 56 Pg 54
|3068 Cecil Lewis Dr
|Franklin
|37067
|$723,000
|Ashton Park Sec 2 Pb 37 Pg 13
|1428 Burnside Dr
|Franklin
|37067
|$1,000,000
|Belle Vista Sec 1 Pb 43 Pg 1
|723 Azalea Ct
|Franklin
|37064
|$850,000
|Stream Valley Sec17 Pb 72 Pg 42
|3000 Fernshaw Ln
|Franklin
|37064
|$400,000
|Hard Bargain Pb 1 Pg 122
|351 9Th Ave N
|Franklin
|37064
|$1,275,000
|Burghley Place Pb 37 Pg 108
|612 Burghley Ln
|Franklin
|37064
|$1,400,000
|Gardens At Old Natchez The Pb 27 Pg 77
|206 Gardenridge Dr
|Franklin
|37069
|$1,750,000
|Laurelbrooke Sec 11-C Pb 32 Pg 104
|2501 Shadow Cv
|Franklin
|37069
|$979,000
|Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25
|168 Gardenia Way
|Franklin
|37064
|$851,525
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|2025 Rose St
|Franklin
|37064
|$785,000
|4417 Jackson Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|Stonebridge Park Sec 2 Pb 22 Pg 81
|1101 Grafton Dr
|Franklin
|37069
|$899,000
|Barclay Place Pb 52 Pg 94
|309 Fanchers Ct
|Franklin
|37064
|$981,350
|Fieldstone Farms Sec Z Pb 25 Pg 96
|211 Eastgate Crescent Pl
|Franklin
|37069
|$1,545,000
|Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 103
|1519 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$2,400,000
|Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 64
|506 Rowan St
|Franklin
|37064
|$818,800
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3050 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$2,025,000
|Westhaven Sec57 Pb 75 Pg 71
|3013 Conar St
|Franklin
|37064
|$381,000
|Prescott Place Ph 2 Sec 1 Pb 1538 Pg 279
|312 Hanley Ln
|Franklin
|37069
|$1,250,000
|Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 120
|1007 Beckwith St
|Franklin
|37064
|$2,730,000
|Poe Pb 64 Pg 39
|230 11Th Ave S
|Franklin
|37064
|$9,100,000
|Marlowe Meadows Pb 87 Pg 147
|3311 Hensley Pvt Cir
|Franklin
|37064
|$880,000
|Stratford Place Pb 19 Pg 18
|189 Scotsman Ln
|Franklin
|37064
|$705,000
|Preserve @ Pb 33 Pg 28
|813 Hartington Ct
|Franklin
|37064
|$2,999,995
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|6061 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$1,405,122
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|4030 Forestside Dr
|Franklin
|37064
|$517,000
|Fieldstone Farms Sec Y Pb 21 Pg 145
|3033 Wilcot Way
|Franklin
|37069
|$1,412,500
|Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 8
|5086 Nelson Dr
|Franklin
|37064
|$820,800
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|225 Fairmore Ct
|Franklin
|37064
|$1,603,351
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|1006 Legrand Ave
|Franklin
|37064
|$2,900,000
|West End Circle
|908 W Main St
|Franklin
|37064
|$915,700
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|7188 Bolton St
|Franklin
|37064
|$1,075,000
|Mckays Mill Section 32 Pb 50 Pg 105
|1516 Bledsoe Ln
|Franklin
|37067
|$425,000
|Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86
|3201 Aspen Grove Dr #A-4
|Franklin
|37067
|$955,000
|Redwing Meadows Sec 4 Pb 20 Pg 43
|1324 Ascot Ln
|Franklin
|37064
|$754,500
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|3025 Wynn Cir
|Franklin
|37064
|$504,000
|Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147A
|700 Cool Springs Ct
|Franklin
|37064
|$1,265,000
|Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19
|1302 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$1,469,200
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|901 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$2,480,502
|Bonterra Pb 79 Pg 149
|7205 Bonterra Ct
|Franklin
|37064
|$466,000
|Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114
|7150 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$717,850
|Sullivan Farms Sec A Pb 27 Pg 139
|298 Wisteria Dr
|Franklin
|37064
|$2,950,000
|Legends Ridge Sec 4-A Pb 24 Pg 132
|381 Lake Valley Dr
|Franklin
|37069
|$560,000
|Carters Glen Pb 44 Pg 107
|135 Carters Glen Pl
|Franklin
|37064
|$1,540,000
|Stonebridge Park Sec 6 Pb 27 Pg 18
|1115 Stonebridge Park Dr
|Franklin
|37069
|$362,000
|Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264
|2317 Kennedy Ct
|Franklin
|37064
|$399,900
|Hardison Hills Sec 6 Pb 45 Pg 72
|1101 Downs Blvd #315
|Franklin
|37064
|$669,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84
|256 Wisteria Dr
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|Westhaven Sec 47 Pb 65 Pg 107
|4074 Camberley St
|Franklin
|37064
|$730,000
|Gardner Est Pb 4 Pg 85
|1107 Gardner Dr
|Franklin
|37064
|$560,000
|Riverview Park Sec 6 Pb 10 Pg 28
|335 Riverbend Dr
|Franklin
|37064
|$745,000
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|6091 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$914,900
|Fieldstone Farms Sec O Pb 21 Pg 113
|301 Saddle Bridge Ln
|Franklin
|37069
|$776,000
|Tap Root Hills Sec1 Pb 64 Pg 109
|2000 Nolencrest Way
|Franklin
|37067
|$494,900
|Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112
|1002 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$2,399,990
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|1097 Hamilton Way
|Franklin
|37064
|$1,099,000
|Westhaven Sec 38 Pb 58 Pg 95
|924 Jewell Ave
|Franklin
|37064
