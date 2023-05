Real Estate Property Transfers in Franklin for April 10, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for April 10-14, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Property Address Property $1,015,000.00 Echelon Sec1 6044 Maysbrook Ln Franklin 37064 $1,130,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec37 1007 Cumberland Valley Dr Franklin 37064 $1,483,375.00 Daventry Sec3 3134 Chase Point Dr Franklin 37067 $575,000.00 Falcon Creek Sec 1 2214 Falcon Creek Dr Franklin 37067 $163,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3102 Long Branch Cir Franklin 37064 $830,000.00 Westhaven Sec 3 1009 State Blvd Franklin 37064 $799,500.00 Villages @ Southbrooke Sec1 2037 Hollydale Alley Franklin 37064 $320,500.00 Cottonwood Est 128 Cottonwood Cir Franklin 37069 $499,000.00 Windsor Park Ph 1 @ Ff 99 Alton Park Ln Franklin 37069 $490,000.00 Simmons Ridge Sec8 518 Black Tea Way Franklin 37064 $855,500.00 Barrington 305 Toddington Ct Franklin 37067 $635,000.00 Mckays Mill Sec 29 1714 Decatur Cir Franklin 37067 $1,895,000.00 Westhaven Sec 58 5069 Kathryn Ave Franklin 37064 $200,000.00 Davis Jimmy Greenbrier Rd Franklin 37064 $955,629.00 Terravista Sec1 5055 Terravista Ln Franklin 37064 $732,000.00 Fieldstone Farms Sec D-4 2301 Wimbledon Cir Franklin 37069 $895,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec36 2005 Memorial Dr Franklin 37064 $1,400,000.00 Watkins Creek Sec 4 4504 Stagecoach Cir Franklin 37067 $1,088,181.00 St Marlo Sec2 6141 St Marlo Dr Franklin 37064 $1,102,615.00 St Marlo Sec1 6023 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $685,000.00 Lockwood Glen Sec4 518 Sydenham Dr Franklin 37064 $405,000.00 Villages @ Southbrooke Sec1 2085 Hollydale Alley Franklin 37064 $750,000.00 Sullivan Farms Sec C 419 Galloway Dr Franklin 37064 $769,900.00 Battlewood Est Sec 1 109 Shenandoah Trl Franklin 37069 $1,800,000.00 Terravista Sec1 5063 Terravista Ln Franklin 37064 $1,199,900.00 Westhaven Sec 11 464 Wire Grass Ln Franklin 37064 $411,000.00 Liberty Square Sec 1 805 Liberty Pk Franklin 37064 $708,633.00 Waters Edge Sec6 151 Calm Waters St Franklin 37064 $550,000.00 5916 Old Hwy 96 Franklin 37064 $604,810.00 Waters Edge Sec6 109 Calm Waters St Franklin 37064 $699,000.00 Oakwood Est Sec 1 2220 Castlewood Dr Franklin 37064 $285,000.00 Park Place 605 S Margin St Franklin 37064 $1,454,483.00 Westhaven Sec 58 5033 Kathryn Ave Franklin 37064 $1,122,987.00 St Marlo Sec2 5641 Winslet Dr Franklin 37064 $380,000.00 Lynhurst 1168 Brookwood Ave Franklin 37064 $342,886.00 Waters Edge Sec6 1107 Crisp Spring Dr Franklin 37064 $1,053,823.00 St Marlo Sec2 5648 Winslet Dr Franklin 37064 $1,500,000.00 Hulme 5458 Waddell Hollow Rd Franklin 37064 $1,251,117.00 St Marlo Sec1 6129 St Marlo Dr Franklin 37064 $345,000.00 Hardison Hills Sec 1 1101 Downs Blvd #b-104 Franklin 37064