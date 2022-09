Real Estate Property Transfers in Arrington for August 15, 2022

See property transfers in Arrington Tennessee for August 15-19, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $2,073,995 Hardeman Springs Sec2 6325 Percheron Ln Arrington 37014 $964,240 Arrington Ridge Sec2 7089 Fiddlers Glen Dr Arrington 37014 $923,520 Arrington Ridge Sec2 7077 Fiddlers Glen Dr Arrington 37014 $1,366,389 Kings Chapel Sec11 4770 Woodrow Place Arrington 37014 $823,000 Lake Colonial Est Sec 2 2004 Valley Forge Ct Arrington 37014 $918,612 Arrington Ridge Sec2 7237 Arrington Ridge Ct Arrington 37014 $1,840,000 Burning Tree Farms Sec1 8015 Burning Tree Farms Rd Arrington 37014 $916,541 Arrington Ridge Sec2 7101 Fiddlers Glen Dr Arrington 37014 $1,925,000 Kings Chapel Sec6 4131 Old Light Cir Arrington 37014 $1,908,612 Hardeman Springs Sec2 6051 Porters Union Way Arrington 37014 $1,332,752 Hardeman Springs Sec3 5586 Hardeman Springs Blvd Arrington 37014 $882,254 Pine Creek Sec1 1049 Pine Creek Dr Arrington 37014