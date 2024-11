Real Estate Property Transfers Arrington for Oct. 28, 2024

See property transfers in Arrington Tennessee for October 28 to November 1, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $1,439,000 Hardeman Springs Sec1 Pb 71 Pg 67 5837 Wagonvale Dr Arrington 37014 $1,112,913 High Park Hill Sec3 Pb 82 Pg 52 5505 Ayana Pvt Dr Arrington 37014 $730,000 Kings Chapel Sec13 Pb 80 Pg 37 4825 Woodrow Place Arrington 37014 $1,083,549 Pine Creek Sec2 Pb 81 Pg 48 1072 Pine Creek Dr Arrington 37014 $1,041,767 High Park Hill Sec3 Pb 82 Pg 52 5105 High Park Hill Pvt Dr Arrington 37014 $908,716 High Park Hill Sec3 Pb 82 Pg 52 5128 High Park Hill Pvt Dr Arrington 37014 $887,850 Fiddlers Glen Sec1 Pb 80 Pg 82 7222 Fiddlers Glen Dr Arrington 37014 $1,952,810 Kings Chapel Sec13 Pb 80 Pg 37 4737 Majestic Meadows Dr Arrington 37014 $1,350,000 Kings Chapel Sec 2-a Pb 48 Pg 33 1517 Registry Row Ln Arrington 37014 $1,074,770 High Park Hill Sec3 Pb 82 Pg 52 5088 High Park Hill Pvt Dr Arrington 37014 $917,022 Pine Creek Sec2 Pb 81 Pg 48 1069 Pine Creek Dr Arrington 37014 $766,815 Fiddlers Glen Sec2 Pb 80 Pg 121 7748 Second Fiddle Way Arrington 37014

