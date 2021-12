Property Transfers in Spring Hill for Nov. 29 – Dec. 3, 2021

See the property transfers in Spring Hill Tennessee for November 29 through December 3, 2021. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $9,845,000 Cadence Crossing 4816 Main St Spring Hill 37174 $1,350,000 Arbors @ Autumn Ridge Ph5 4165 Miles Johnson Pkwy Spring Hill 37174 $1,112,905 1951 Dr Robinson Rd Spring Hill 37174 $925,000 Autumn Ridge Ph6 2016 Autumn Ridge Way Spring Hill 37174 $730,000 Arbors @ Autumn Ridge Ph12 Sec2 3025 Grunion Ln Spring Hill 37174 $710,000 Brixworth Ph4 Sec1 1660 Lantana Dr Spring Hill 37174 $679,900 Bluebird Hollow Ph1 1814 Witt Way Dr Spring Hill 37174 $672,000 Arbors @ Autumn Ridge Ph12 Sec2 3018 Grunion Ln Spring Hill 37174 $645,000 Belshire Ph 2 3031 Everleigh Pl Spring Hill 37174 $634,735 Brixworth Ph5 4031 Danes Dr Spring Hill 37174 $604,503 Bluebird Hollow Ph1 3008 Turnstone Tr Spring Hill 37174 $548,266 Wilkerson Place Ph1a Sec2 101 Foxhall Dr Spring Hill 37174 $543,000 Wades Grove Sec8 3061 Foust Dr Spring Hill 37174 $541,000 Copper Ridge Ph1 1987 Allerton Way Spring Hill 37174 $530,000 Wades Grove Sec 3-a 1008 Belcor Dr Spring Hill 37174 $518,518 Dartford Ph2 3012 Posada Ct Spring Hill 37174 $460,000 Burtonwood Ph 2 2936 Burtonwood Dr Spring Hill 37174 $440,000 Wyngate Est Ph 11 2260 Hayward Ln Spring Hill 37174 $439,900 Chapmans Retreat Ph 1 1506 Chapman Ln Spring Hill 37174 $436,500 Chapmans Retreat Ph 3 5015 Saunders Ter Spring Hill 37174 $412,000 Shannon Glen Sec 6 1713 Shetland Ln Spring Hill 37174 $400,000 Witt Hill Sec 2 1809 Tanner Ct Spring Hill 37174 $393,197 Ridgeport Sec 6 1872 Portway Rd Spring Hill 37174 $390,000 Shannon Glen Sec 6 1726 Shetland Ln Spring Hill 37174 $359,900 Ridgeport Sec 4 1873 Portview Dr Spring Hill 37174 $279,500 Woodside Townhomes Ph 1a 2051 Hemlock Dr Spring Hill 37174 $249,900 Gables @ Wakefield Sec 2 2271 Dewey Dr #c-3 Spring Hill 37174 $220,000 Candlewood Sec 3 2935 Hearthside Dr Spring Hill 37174 $11,650 2717 Buckner Ln Spring Hill 37174