Property Transfers in Nolensville for March 21, 2022

See the property transfers in Nolensville Tennessee for March 21-25, 2022. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $8,993,941 Fly Rd Nolensville 37135 $1,675,000 Duncan 1929 Burke Hollow Rd Nolensville 37135 $1,400,000 Telfair Ph3 723 Delamotte Pass Nolensville 37135 $1,284,847 Fly Rd Nolensville 37135 $1,169,000 Telfair Ph2 1133 Mcclellan Ln Nolensville 37135 $1,128,405 Enclave @ Dove Lake Sec2 623 Silva Ln Nolensville 37135 $1,000,000 Summerlyn Sec3 1143 Eckerton Dr Nolensville 37135 $990,305 Enclave @ Dove Lake Sec2 714 Plath Dr Nolensville 37135 $989,900 Enclave @ Dove Lake Sec2 720 Sedley Rd Nolensville 37135 $949,900 Enclave @ Dove Lake Sec2 804 Edson Ln Nolensville 37135 $925,000 Brittain Downs Add Ph 1 1716 Calla Lilly Ct Nolensville 37135 $925,000 Arrington Retreat Sec2 305 Crescent Moon Cir Nolensville 37135 $826,632 Annecy Ph1 5041 Evangeline Place Nolensville 37135 $821,670 Scales Farmstead Ph3b 3020 Palladian Ln Nolensville 37135 $800,000 Bent Creek Ph18 Sec1 205 Everett Ct Nolensville 37135 $800,000 Sherwood Green Estates Ph6 2165 Sugar Mill Dr Nolensville 37135 $792,045 Annecy Ph1 5551 Bienville St Nolensville 37135 $765,138 Enclave @ Dove Lake Sec2 847 Novalis St Nolensville 37135 $755,000 Burberry Glen Ph1 517 Mildenhall Ln Nolensville 37135 $745,000 Winterset Woods 2105 Bucolic Ct Nolensville 37135 $699,655 Lochridge Sec2 2006 Celia Ct Nolensville 37135 $572,715 Lochridge Sec2 1104 Kirkpark Ct Nolensville 37135 $465,000 Ballenger Farms Ph 4 Sec 2 1860 Looking Glass Ln Nolensville 37135 $321,211 Fly Rd Nolensville 37135