Property Transfers in Nolensville for April 25, 2022

Price Subdivision Address City Zipcode $440,000.00 Stonebrook Sec 4 101 Mill Creek Ln Nolensville 37135 $916,850.00 Scales Farmstead Ph3b 3024 Palladian Ln Nolensville 37135 $760,375.00 Annecy Ph1 3036 Jada Way Nolensville 37135 $680,022.00 Bent Creek Ph 3 Sec 1 604 Nevins Pl Nolensville 37135 $1,200,000.00 Scales Farmstead Ph1 1025 Lawson Ln Nolensville 37135 $680,000.00 Burkitt Place Ph2f 8347 Parkfield Dr Nolensville 37135 $1,100,000.00 Bent Creek Ph4 Sec1c 5111 Aunt Nannies Place Nolensville 37135 $844,645.00 Annecy Ph1 5033 Evangeline Place Nolensville 37135 $715,200.00 Lochridge Sec2 1096 Kirkpark Ct Nolensville 37135 $850,000.00 Bent Creek Sec 1 Ph 7 5010 Maxwell Landing Dr Nolensville 37135 $647,667.00 Lochridge Sec2 1100 Kirkpark Ct Nolensville 37135 $650,000.00 Winterset Woods 2001 Universe Ct Nolensville 37135 $807,612.00 Annecy Ph1 5037 Evangeline Place Nolensville 37135 $682,180.00 Annecy Ph1 3008 Jada Way Nolensville 37135 $613,867.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 918 Tynan Way Nolensville 37135 $731,560.00 Annecy Ph1 3016 Jada Way Nolensville 37135 $387,349.00 Fields Of Canterbury Sec17 1553 Nickelby Place Nolensville 37135 $880,000.00 Annecy Ph1 3005 Jada Way Nolensville 37135 $1,195,000.00 Summerlyn Sec6 3231 Bradfield Dr Nolensville 37135 $840,272.00 Annecy Ph1 4001 Addiefrances Dr Nolensville 37135 $793,374.00 Annecy Ph2a 2013 Bocage Cir Nolensville 37135 $875,257.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 859 Novalis St Nolensville 37135 $747,340.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 940 Tynan Way Nolensville 37135 $844,900.00 Burkitt Village Add Ph2 941 Redstone Ln Nolensville 37135 $657,140.00 Lochridge Sec2 2002 Celia Ct Nolensville 37135 $616,370.00 Lochridge Sec2 1077 Kirkpark Ct Nolensville 37135 $934,990.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 909 Tynan Way Nolensville 37135