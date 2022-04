Property Transfers in Franklin for March 28, 2022

See the property transfers in Franklin Tennessee for March 28 through April 1, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $505,000.00 Reid Hill Commons Sec 1 307 Connelly Ct Franklin 37064 $195,000.00 Green Acres 432 Green Acres Dr Franklin 37064 $747,000.00 Sullivan Farms Sec A 209 Wisteria Dr Franklin 37064 $665,000.00 Forrest Crossing Sec 6 420 Ridgestone Dr Franklin 37064 $555,000.00 Simmons Ridge Sec5 3007 Blueberry Ln Franklin 37064 $349,990.00 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1204 Franklin 37064 $975,000.00 Westhaven Sec51 1049 Beckwith St Franklin 37069 $379,990.00 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1303 Franklin 37064 $376,990.00 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1206 Franklin 37064 $950,000.00 Lockwood Glen Sec8 208 Moray Ct Franklin 37064 $275,000.00 Villages @ Southbrooke Sec1 3025 & 3031 Long Branch Cir Franklin 37064 $600,000.00 Pinewood Rd Franklin 37064 $740,000.00 Mckays Mill Sec 11 1323 Tilton Dr Franklin 37067 $510,000.00 Liberty Hills Sec 1 253 Freedom Dr Franklin 37067 $422,000.00 Cadet Homes Sec 2 119 Flintlock Dr Franklin 37064 $655,000.00 5518 Sycamore St Franklin 37064 $370,000.00 Green Acres 430 Green Acres Dr Franklin 37064 $281,990.00 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1301 Franklin 37064 $285,990.00 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1302 Franklin 37064 $386,990.00 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1205 Franklin 37064 $560,000.00 Morningside Sec 2 6065 Sunrise Cir Franklin 37067 $2,500,000.00 Wright Gerald Kinnard Springs Rd Franklin 37064 $965,000.00 Farmington East 2112 Hartland Rd Franklin 37069 $8,355,403.00 Greenwood Circle Franklin 37064 $945,700.00 3726 Old Charlotte Pk Franklin 37069 $392,990.00 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1103 Franklin 37064 $1,255,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec35 1045 Memorial Dr Franklin 37064 $1,957,500.00 Water Leaf Sec1 5033 Water Leaf Dr Franklin 37064 $825,000.00 Redwing Meadows Sec 3 1347 Caroline Cir Franklin 37064 $1,210,000.00 Harpeth Est 1104 Harpeth Ridge Rd Franklin 37069 $5,800,000.00 Hidden River 2410 Hidden River Ln Franklin 37069 $399,990.00 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1104 Franklin 37064 $650,000.00 6030 Keats St 203 Franklin 37064 $600,000.00 Grassland Est Sec 1 209 Overlook Dr Franklin 37069 $585,000.00 Morningside Sec 4-a 8054 Sunrise Cir Franklin 37067 $2,046,000.00 Westhaven Sec33 232 Cavanaugh Ln Franklin 37064 $1,175,000.00 1111 Battlewood St Franklin 37069 $842,000.00 Oakwood Est Sec 6 2204 Jefferson Ct Franklin 37064 $400,990.00 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1305 Franklin 37064 $259,990.00 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1201 Franklin 37064 $3,200,000.00 1480 Lewisburg Pk Franklin 37064 $835,000.00 Cottonwood Est 206 Cotton Ln Franklin 37069 $362,990.00 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1304 Franklin 37064 $1,250,000.00 Murfreesboro Rd Franklin 37067 $268,990.00 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1202 Franklin 37064 $860,000.00 Mckays Mill Sec 20 1525 Braden Cir Franklin 37067 $740,940.00 Oakwood Est Sec 2 2218 Creekside Ln Franklin 37064 $50,150.00 5640 Pinewood Rd Franklin 37064 $427,900.00 Brentwood Pointe 3 1603 Brentwood Pointe Franklin 37067 $554,500.00 Fieldstone Farms Sec J 407 Reigh Ct Franklin 37069 $1,248.00 4426 S Carothers Rd Franklin 37064 $775,000.00 Cannonwood Sec 3 601 Mcgeachy Ln Franklin 37067 $6,171,931.00 Cool Springs West Sec3 500 Cool Springs Blvd Franklin 37067 $600,000.00 Appleton Jere T & Patricia B 5550 Hargrove Ridge Rd Franklin 37064 $874,500.00 Stream Valley Sec13 4044 Fernshaw Ln Franklin 37064 $1,002,875.00 October Park 2007 Orange Leaf Cir Franklin 37067 $1,250,000.00 Cottonwood Est 104 Cottonwood Dr Franklin 37069 $425,000.00 Stewart Hills 2267 N Berrys Chapel Rd Franklin 37069 $599,000.00 Stewart Hills 2267 N Berrys Chapel Rd Franklin 37069 $1,420,000.00 Coleman 416 Sandcastle Rd Franklin 37069 $2,100,000.00 Westhaven Sec 1 1304 State Blvd Franklin 37064 $561,000.00 Forrest Crossing Sec 2 1513 Bedford Common Franklin 37064 $367,000.00 Williamsburg Com Ph 2 1129 W Main St #30 Franklin 37064 $997,175.00 Daventry Sec2 3197 Chase Point Dr Franklin 37067 $953,195.00 Daventry Sec2 3213 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,395,000.00 Sturbridge Pointe Sec 2 175 Sturbridge Dr Franklin 37064 $600,000.00 3104 Horton Ln Franklin 37064 $473,500.00 Hill Est 225 Oak Dr Franklin 37064 $358,000.00 Hill Addn 1106 Parkview Dr Franklin 37064 $830,000.00 Westhaven Sec 3 1017 State Blvd Franklin 37064 $1,762,500.00 Westhaven Sec 22 Rev 1 1433 Westhaven Blvd Franklin 37064