Property Transfers in Franklin for March 21, 2022

See the property transfers in Franklin Tennessee for March 21-25, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $3,390,000 345 Main St Franklin 37064 $2,100,000 Westhaven Sec 4 1628 Championship Blvd Franklin 37064 $2,088,000 Carothers Pkwy Franklin 37067 $2,074,930 Avalon Sec 3 435 Canterbury Rise Franklin 37067 $1,850,000 Berry Farms Town Center Sec7 601 Reaves Cir Franklin 37064 $1,803,000 5795 S Lick Creek Rd Franklin 37064 $1,750,000 Westhaven Sec 13 1600 Championship Blvd Franklin 37064 $1,300,000 Fieldstone Farms Sec V 118 Hampsted Ln Franklin 37069 $1,300,000 Stream Valley Sec 1 103 Stream Valley Blvd Franklin 37064 $1,275,000 Highlands @ Ladd Park Sec34 2037 Hornsby Dr Franklin 37064 $1,255,000 Chestnut Bend Sec 11 589 Ploughmans Bend Dr Franklin 37064 $1,100,000 Farmington East 2120 Hartland Rd Franklin 37069 $1,100,000 Montpier Farms Sec 5 1205 Perkins Ln Franklin 37069 $1,005,000 Westhaven Sec 5 228 Pearl St Franklin 37064 $1,000,000 Westhaven Sec 38 909 Jewell Ave Franklin 37064 $900,000 Tap Root Hills Sec1 1055 Nolencrest Way Franklin 37067 $868,500 Temple Hills Sec 11 844 Abington Way Franklin 37069 $865,000 Forrest Crossing Sec 4 563 Ridgestone Dr Franklin 37064 $830,000 Waters Edge Sec2 2013 Braun Dr Franklin 37064 $810,000 Fieldstone Farms Sec G-2 476 Essex Park Cir Franklin 37069 $775,000 Sullivan Farms Sec F 213 Stillcreek Dr Franklin 37064 $755,000 Cannonwood Sec 2 233 Dandridge Dr Franklin 37067 $755,000 Fieldstone Farms Sec E 3013 Helmsdale Ln Franklin 37069 $740,000 Highlands @ Ladd Park Sec30 819 Ryecroft Ln Franklin 37064 $720,000 Hunters Chase Sec 2 601 Hunt Ct Franklin 37064 $714,000 4492 Peytonsville Rd Franklin 37064 $700,000 Lockwood Glen Sec6 413 Courfield Dr Franklin 37064 $690,394 Waters Edge Sec4 4060 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $685,000 Maplewood Sec 3 671 Watson Branch Dr Franklin 37064 $660,000 Mckays Mill Sec 3 1203 Limerick Ln Franklin 37067 $650,000 4490 Harpeth School Rd Franklin 37064 $650,000 Morningside Sec 1 6004 Sunrise Cir Franklin 37067 $645,000 Meadowlawn 308 Meadowlawn Dr Franklin 37064 $620,000 Gateway Village Sec 2 Rev 1 2325 Clare Park Dr Franklin 37069 $589,000 2021 Moultrie Cir Franklin 37064 $585,000 Fieldstone Farms Sec K-2 800 Brandyleigh Ct Franklin 37069 $550,000 Forrest Crossing Sec 12 1126 Culpepper Cir Franklin 37064 $525,000 5911 Beard Rd Franklin 37064 $524,500 Through The Green Sec3 537 Vintage Green Ln Franklin 37064 $457,500 Forrest Crossing Sec 12 1142 Culpepper Cir Franklin 37064 $450,000 Forrest Crossing Sec 3-e 2068 Roderick Cir Franklin 37064 $445,000 River Rest Sec 1 230 Boxwood Dr Franklin 37069 $440,000 West End Circle 710 W End Cir Franklin 37064 $414,990 Shadow Green Condos Sec1 800 Vintage Green Ln 103 Franklin 37064 $398,990 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1306 Franklin 37064 $378,500 Hardison Hills Sec 5 1101 Downs Blvd #262 Franklin 37064 $375,000 6055 Doug Thompson Rd Franklin 37064 $365,000 Prescott Place Ph 2 Sec 1 245 Wardington Pass Franklin 37069 $352,990 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1203 Franklin 37064 $308,990 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1102 Franklin 37064 $283,000 Carnton Square Condo 1115 Carnton Ln #a-2 Franklin 37067 $269,990 Shadow Green Sec2 1000 Vintage Green Ln 1101 Franklin 37064 $245,000 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #p-7 Franklin 37064 $225,000 Avenue Downs Sec1 2720 Otterham Dr Franklin 37069 $137,250 Falls Grove Sec7 5021 Great Falls Ct Franklin 37064