Property Transfers in Franklin for June 6, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for June 6-10, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $790,000.00 Sullivan Farms Sec A 604 Wildflower Ct Franklin 37064 $640,000.00 Sullivan Farms Sec A 201 Camellia Ct Franklin 37064 $1,095,000.00 5544 Taylor Cemetery Rd Franklin 37064 $1,540,000.00 Westhaven Section 29 1824 Townsend Blvd Franklin 37064 $575,000.00 Simmons Ridge Sec1 1053 Honey Bush Cir Franklin 37064 $985,000.00 Mckays Mill Sec 35 1407 Leeds Dr Franklin 37067 $345,000.00 Holiday Court Condos 109 Holiday Ct #c-2 Franklin 37067 $1,110,000.00 3144 Blazer Rd Franklin 37064 $650.00 Fieldstone Farms Sec G-1 435 Essex Park Cir Franklin 37069 $880,000.00 Stags Leap Sec 3b 6106 Stags Leap Way Franklin 37064 $3,550,000.00 Treemont 101 Treemont Ln Franklin 37069 $725,000.00 Westhaven Sec 14 622 Watermark Way Franklin 37064 $706,000.00 Mckays Mill Sec 2 1166 Olde Cameron Ln Franklin 37067 $935,000.00 Tywater Crossing Sec1 332 Passage Ln Franklin 37064 $605,000.00 Simmons Ridge Sec3 4086 Gracious Dr Franklin 37064 $885,000.00 Cottonwood Est 116 Riverwood Dr Franklin 37069 $1,150,000.00 2020 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $1,840,000.00 5222 Stillhouse Hollow Rd Franklin 37064 $601,000.00 Fieldstone Farms Sec G-1 443 Essex Park Cir Franklin 37069 $1,275,000.00 3817 Old Charlotte Pk Franklin 37069 $855,000.00 Oakwood Est Sec 2 2227 Castlewood Dr Franklin 37064 $1,100,000.00 Stags Leap Sec 2a 6046 Stags Leap Way Franklin 37064 $470,000.00 Through The Green Sec2 1634 Shadow Green Dr Franklin 37064 $505,000.00 Fieldstone Farms Sec J 304 Montrose Ct Franklin 37069 $852,803.00 Lockwood Glen Sec15 319 Sherman Ct Franklin 37064 $780,000.00 Maplewood Sec 4 624 Watson Branch Dr Franklin 37064 $685,000.00 Fieldstone Farms Sec H-3 2034 Glastonbury Dr Franklin 37069 $1,700,000.00 Temple Hills Country Club Estates Sec16c 6697 Hastings Ln Franklin 37069 $1,000,000.00 Ivy Glen Sec 1 304 Lakemont Cir Franklin 37067 $2,368,347.00 Hawthorne Trace 5007 Green Herron Pvt Ln Franklin 37064 $1,200,000.00 Cedarmont Farms Ph 5 1088 Cedarview Ln Franklin 37067 $1,600,000.00 Belle Chase Farms Sec 1 2709 Deer Haven Ct Franklin 37067 $1,461,000.00 Westhaven Sec59 731 Jasper Ave Franklin 37064 $851,500.00 Willowsprings Sec 1 766 Willowsprings Blvd Franklin 37064 $850,000.00 Mckays Mill Sec 27 1123 Hudson Ln Franklin 37067 $585,000.00 Franklin Green Sec 5 3228 Gardendale Dr Franklin 37064 $480,000.00 Grace Ministries 3548 St Ignatius Ln Franklin 37064 $295,550.00 Natures Landing 3055 Natures Landing Dr Franklin 37064 $590,000.00 Lockwood Glen Sec 3 616 Cobert Ln Franklin 37064 $495,000.00 Idlewood Sec 1 302 Patrick Ave Franklin 37064 $901,679.00 October Park 1050 October Park Way Franklin 37067 $1,460,000.00 Temple Hills Country Club 517 Sandcastle Rd Franklin 37069 $475,000.00 West End Circle 800 West End Cir Franklin 37064 $870,000.00 230 1st Ave S Franklin 37064 $1,100,000.00 Spencer Hall Sec 11 3150 Friars Bridge Pass Franklin 37064 $3,468,000.00 Simmons Ridge Sec10 Gracious Dr Franklin 37064 $2,150,000.00 Westhaven Sec57 3007 Conar St Franklin 37064 $517,000.00 Twin Oaks 1523 Birchwood Cir Franklin 37064 $725,000.00 Temple Hills Sec 1 108 Winged Foot Dr Franklin 37069 $405,000.00 Old Hwy 96 Franklin 37064 $15,500,000.00 Southeast Parkway Southeast Pkwy Franklin 37064 $735,000.00 Cottonwood Est 133 Cottonwood Cir Franklin 37069 $837,500.00 Cottonwood Est 129 Cottonwood Cir Franklin 37069 $890,000.00 Cheswicke Farm Sec 5 300 Haymarket Ct Franklin 37067 $1,290,000.00 Sturbridge Pointe Sec 2 504 Fairfax Pl Franklin 37064 $314,990.00 Shadow Green Sec2 6000 Shadow Green Dr 6301 Franklin 37064 $688,000.00 Founders Pointe Sec 3 318 Devonshire Dr Franklin 37064 $1,300,531.00 Westhaven Sec59 725 Jasper Ave Franklin 37064 $940,000.00 Berry Farms Town Center Sec7 9029 Berry Farms Crossing Franklin 37064 $5,445,000.00 Sloan Farm 3738 Panorama Valley Pvt Ln Franklin 37064 $518,500.00 Idlewood 109 Alexander Dr Franklin 37064 $700,000.00 Cottonwood Est 211 Cottonwood Ct Franklin 37069 $380,000.00 Hardison Hills Sec 1 1101 Downs Blvd #a-104 Franklin 37064 $680,000.00 Hunters Chase Sec 2 605 Hunt Ct Franklin 37064 $16,134.00 5960 -70 Old Hwy 96 Franklin 37064 $1,200,000.00 Horseshoe Bend Ph 1 2766 Rock Wall Rd Nashville 37221