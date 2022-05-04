Property Transfers in Franklin for April 11, 2022

See the property transfers in Franklin Tennessee for April 11-14, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$4,320,000
|Berry Farms Town Center Sec3
|3021 Captain Freeman Pvt Pkwy
|Franklin
|37064
|$3,000,000
|Imac Ventures Inc
|5310 Parker Branch Rd
|Franklin
|37064
|$2,200,000
|4335 N Chapel Rd
|Franklin
|37067
|$2,189,000
|Berry Farms Town Center Sec7
|9055 Berry Farms Crossing
|Franklin
|37064
|$1,705,000
|Westhaven Sec52
|2013 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$1,700,000
|Durham Manor
|2404 Durham Manor Dr
|Franklin
|37064
|$1,550,000
|Stonebridge Park Sec 3
|407 Brickenhall Dr
|Franklin
|37069
|$1,528,800
|Crossroads South Sec 3
|126 Seaboard Ln
|Franklin
|37067
|$1,505,000
|Chardonnay Sec 2
|9098 Chardonnay Tr
|Franklin
|37067
|$1,500,000
|Westhaven Sec 44
|1426 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,475,000
|Highlands @ Ladd Park Sec34
|2024 Hornsby Dr
|Franklin
|37064
|$1,380,000
|Westhaven Sec59
|6001 Camberley St
|Franklin
|37064
|$1,380,000
|Moore Henry T Estate
|5745 Moore Rd
|Franklin
|37064
|$1,375,000
|Watkins Creek Sec 3
|3408 Stagecoach Dr
|Franklin
|37067
|$1,286,854
|Westhaven Sec59
|6007 Camberley St
|Franklin
|37064
|$1,280,000
|Oakleaf Est Sec 1
|2245 Oakleaf Dr
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|River Landing Sec 8
|1221 Kilrush Dr
|Franklin
|37069
|$1,140,000
|Temple Hills Sec 10
|250 St Andrews Dr
|Franklin
|37069
|$1,090,000
|Cornerstone
|159 Cornerstone Cir
|Franklin
|37064
|$1,053,000
|Highlands @ Ladd Park Sec29
|902 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Lockwood Glen Sec12
|Halswelle Dr
|Franklin
|37064
|$1,027,000
|Fieldstone Farms Sec Aa
|145 Carphilly Cir
|Franklin
|37069
|$956,000
|Cool Springs East Sec 12
|421 Savannah Way
|Franklin
|37067
|$950,000
|Westhaven Sec 38
|1226 Porter St
|Franklin
|37064
|$910,000
|Highlands @ Ladd Park Sec28
|943 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$860,000
|Westhaven Sec 13
|617 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$855,000
|Creekstone Commons Sec 2
|710 Wadestone Trl
|Franklin
|37064
|$850,000
|Tywater Crossing Sec3
|247 Messenger Ln
|Franklin
|37064
|$850,000
|Sullivan Farms Sec C
|222 Stonehaven Cir
|Franklin
|37064
|$805,000
|Moores Landing Sec 1
|107 Spring Cabin Ln
|Franklin
|37064
|$775,000
|Highlands @ Ladd Park Sec25
|2048 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$755,000
|Mckays Mill Sec 13
|1908 Kingsley Ct
|Franklin
|37067
|$750,000
|Hunting Creek Farms
|1125 Hunting Creek Rd
|Franklin
|37069
|$725,000
|Village Of Clovercroft Sec1 Rev5
|304 Tippecanoe Dr
|Franklin
|37067
|$707,000
|Village Of Clovercroft Sec1
|5003 Clover Meadows Dr
|Franklin
|37067
|$705,705
|Stream Valley Sec7
|8018 Brookpark Ave
|Franklin
|37064
|$691,110
|Lockwood Glen Sec8
|250 Moray Ct
|Franklin
|37064
|$650,000
|Franklin Green Ph 1 Sec 1
|3108 Winberry Dr
|Franklin
|37064
|$615,000
|Idlewood
|211 Oxford Dr
|Franklin
|37064
|$595,000
|Residences Of Grant Park
|721 Grant Park Ct
|Franklin
|37067
|$594,000
|6267 Ladd Rd
|Franklin
|37067
|$560,000
|Stream Valley Sec16
|3029 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$525,000
|150 Front Condos
|150 Front St 33
|Franklin
|37064
|$520,000
|Brentwood Pointe 3
|1863 Brentwood Pointe
|Franklin
|37067
|$519,000
|Generals Retreat
|147 Generals Retreat Pl
|Franklin
|37064
|$498,600
|Lockwood Glen Sec6
|461 Courfield Dr
|Franklin
|37064
|$465,000
|Mckays Mill Sec 34
|2050 Turning Wheel Ln
|Franklin
|37067
|$415,000
|Maplewood Sec 1
|513 Shadycrest Ln
|Franklin
|37064
|$405,000
|West Meade Sec 1
|1303 Chickering Dr
|Franklin
|37064
|$335,000
|Laurelwood
|601 Boyd Mill Ave #r-1
|Franklin
|37064
|$265,000
|4133 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$100,000
|Montpier Farms Sec 6
|1102 Natchez Rd
|Franklin
|37069
|$82,790
|Peytonsville Rd
|Franklin
|37064
|$7,500
|Boyle Berry
|Rural Plains Cir
|Franklin
|37064