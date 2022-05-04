Property Transfers in Franklin for April 11, 2022

By
Michael Carpenter
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real estate

See the property transfers in Franklin Tennessee for April 11-14, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$4,320,000Berry Farms Town Center Sec33021 Captain Freeman Pvt PkwyFranklin37064
$3,000,000Imac Ventures Inc5310 Parker Branch RdFranklin37064
$2,200,0004335 N Chapel RdFranklin37067
$2,189,000Berry Farms Town Center Sec79055 Berry Farms CrossingFranklin37064
$1,705,000Westhaven Sec522013 Kathryn AveFranklin37064
$1,700,000Durham Manor2404 Durham Manor DrFranklin37064
$1,550,000Stonebridge Park Sec 3407 Brickenhall DrFranklin37069
$1,528,800Crossroads South Sec 3126 Seaboard LnFranklin37067
$1,505,000Chardonnay Sec 29098 Chardonnay TrFranklin37067
$1,500,000Westhaven Sec 441426 Championship BlvdFranklin37064
$1,475,000Highlands @ Ladd Park Sec342024 Hornsby DrFranklin37064
$1,380,000Westhaven Sec596001 Camberley StFranklin37064
$1,380,000Moore Henry T Estate5745 Moore RdFranklin37064
$1,375,000Watkins Creek Sec 33408 Stagecoach DrFranklin37067
$1,286,854Westhaven Sec596007 Camberley StFranklin37064
$1,280,000Oakleaf Est Sec 12245 Oakleaf DrFranklin37064
$1,150,000River Landing Sec 81221 Kilrush DrFranklin37069
$1,140,000Temple Hills Sec 10250 St Andrews DrFranklin37069
$1,090,000Cornerstone159 Cornerstone CirFranklin37064
$1,053,000Highlands @ Ladd Park Sec29902 Beamon DrFranklin37064
$1,050,000Lockwood Glen Sec12Halswelle DrFranklin37064
$1,027,000Fieldstone Farms Sec Aa145 Carphilly CirFranklin37069
$956,000Cool Springs East Sec 12421 Savannah WayFranklin37067
$950,000Westhaven Sec 381226 Porter StFranklin37064
$910,000Highlands @ Ladd Park Sec28943 Ryecroft LnFranklin37064
$860,000Westhaven Sec 13617 Cheltenham AveFranklin37064
$855,000Creekstone Commons Sec 2710 Wadestone TrlFranklin37064
$850,000Tywater Crossing Sec3247 Messenger LnFranklin37064
$850,000Sullivan Farms Sec C222 Stonehaven CirFranklin37064
$805,000Moores Landing Sec 1107 Spring Cabin LnFranklin37064
$775,000Highlands @ Ladd Park Sec252048 Ryecroft LnFranklin37064
$755,000Mckays Mill Sec 131908 Kingsley CtFranklin37067
$750,000Hunting Creek Farms1125 Hunting Creek RdFranklin37069
$725,000Village Of Clovercroft Sec1 Rev5304 Tippecanoe DrFranklin37067
$707,000Village Of Clovercroft Sec15003 Clover Meadows DrFranklin37067
$705,705Stream Valley Sec78018 Brookpark AveFranklin37064
$691,110Lockwood Glen Sec8250 Moray CtFranklin37064
$650,000Franklin Green Ph 1 Sec 13108 Winberry DrFranklin37064
$615,000Idlewood211 Oxford DrFranklin37064
$595,000Residences Of Grant Park721 Grant Park CtFranklin37067
$594,0006267 Ladd RdFranklin37067
$560,000Stream Valley Sec163029 Oglethorpe DrFranklin37064
$525,000150 Front Condos 150 Front St 33Franklin37064
$520,000Brentwood Pointe 31863 Brentwood PointeFranklin37067
$519,000Generals Retreat147 Generals Retreat PlFranklin37064
$498,600Lockwood Glen Sec6461 Courfield DrFranklin37064
$465,000Mckays Mill Sec 342050 Turning Wheel LnFranklin37067
$415,000Maplewood Sec 1513 Shadycrest LnFranklin37064
$405,000West Meade Sec 11303 Chickering DrFranklin37064
$335,000Laurelwood601 Boyd Mill Ave #r-1Franklin37064
$265,0004133 Old Hillsboro RdFranklin37064
$100,000Montpier Farms Sec 61102 Natchez RdFranklin37069
$82,790Peytonsville RdFranklin37064
$7,500Boyle BerryRural Plains CirFranklin37064

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