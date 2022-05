Property Transfers in Franklin for April 11, 2022

See the property transfers in Franklin Tennessee for April 11-14, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $4,320,000 Berry Farms Town Center Sec3 3021 Captain Freeman Pvt Pkwy Franklin 37064 $3,000,000 Imac Ventures Inc 5310 Parker Branch Rd Franklin 37064 $2,200,000 4335 N Chapel Rd Franklin 37067 $2,189,000 Berry Farms Town Center Sec7 9055 Berry Farms Crossing Franklin 37064 $1,705,000 Westhaven Sec52 2013 Kathryn Ave Franklin 37064 $1,700,000 Durham Manor 2404 Durham Manor Dr Franklin 37064 $1,550,000 Stonebridge Park Sec 3 407 Brickenhall Dr Franklin 37069 $1,528,800 Crossroads South Sec 3 126 Seaboard Ln Franklin 37067 $1,505,000 Chardonnay Sec 2 9098 Chardonnay Tr Franklin 37067 $1,500,000 Westhaven Sec 44 1426 Championship Blvd Franklin 37064 $1,475,000 Highlands @ Ladd Park Sec34 2024 Hornsby Dr Franklin 37064 $1,380,000 Westhaven Sec59 6001 Camberley St Franklin 37064 $1,380,000 Moore Henry T Estate 5745 Moore Rd Franklin 37064 $1,375,000 Watkins Creek Sec 3 3408 Stagecoach Dr Franklin 37067 $1,286,854 Westhaven Sec59 6007 Camberley St Franklin 37064 $1,280,000 Oakleaf Est Sec 1 2245 Oakleaf Dr Franklin 37064 $1,150,000 River Landing Sec 8 1221 Kilrush Dr Franklin 37069 $1,140,000 Temple Hills Sec 10 250 St Andrews Dr Franklin 37069 $1,090,000 Cornerstone 159 Cornerstone Cir Franklin 37064 $1,053,000 Highlands @ Ladd Park Sec29 902 Beamon Dr Franklin 37064 $1,050,000 Lockwood Glen Sec12 Halswelle Dr Franklin 37064 $1,027,000 Fieldstone Farms Sec Aa 145 Carphilly Cir Franklin 37069 $956,000 Cool Springs East Sec 12 421 Savannah Way Franklin 37067 $950,000 Westhaven Sec 38 1226 Porter St Franklin 37064 $910,000 Highlands @ Ladd Park Sec28 943 Ryecroft Ln Franklin 37064 $860,000 Westhaven Sec 13 617 Cheltenham Ave Franklin 37064 $855,000 Creekstone Commons Sec 2 710 Wadestone Trl Franklin 37064 $850,000 Tywater Crossing Sec3 247 Messenger Ln Franklin 37064 $850,000 Sullivan Farms Sec C 222 Stonehaven Cir Franklin 37064 $805,000 Moores Landing Sec 1 107 Spring Cabin Ln Franklin 37064 $775,000 Highlands @ Ladd Park Sec25 2048 Ryecroft Ln Franklin 37064 $755,000 Mckays Mill Sec 13 1908 Kingsley Ct Franklin 37067 $750,000 Hunting Creek Farms 1125 Hunting Creek Rd Franklin 37069 $725,000 Village Of Clovercroft Sec1 Rev5 304 Tippecanoe Dr Franklin 37067 $707,000 Village Of Clovercroft Sec1 5003 Clover Meadows Dr Franklin 37067 $705,705 Stream Valley Sec7 8018 Brookpark Ave Franklin 37064 $691,110 Lockwood Glen Sec8 250 Moray Ct Franklin 37064 $650,000 Franklin Green Ph 1 Sec 1 3108 Winberry Dr Franklin 37064 $615,000 Idlewood 211 Oxford Dr Franklin 37064 $595,000 Residences Of Grant Park 721 Grant Park Ct Franklin 37067 $594,000 6267 Ladd Rd Franklin 37067 $560,000 Stream Valley Sec16 3029 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $525,000 150 Front Condos 150 Front St 33 Franklin 37064 $520,000 Brentwood Pointe 3 1863 Brentwood Pointe Franklin 37067 $519,000 Generals Retreat 147 Generals Retreat Pl Franklin 37064 $498,600 Lockwood Glen Sec6 461 Courfield Dr Franklin 37064 $465,000 Mckays Mill Sec 34 2050 Turning Wheel Ln Franklin 37067 $415,000 Maplewood Sec 1 513 Shadycrest Ln Franklin 37064 $405,000 West Meade Sec 1 1303 Chickering Dr Franklin 37064 $335,000 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #r-1 Franklin 37064 $265,000 4133 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $100,000 Montpier Farms Sec 6 1102 Natchez Rd Franklin 37069 $82,790 Peytonsville Rd Franklin 37064 $7,500 Boyle Berry Rural Plains Cir Franklin 37064