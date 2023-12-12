Powerball Jackpot Soars to $500 Million for Wednesday Drawing

December 12, 2023 – The Powerball jackpot keeps Climbing! No ticket matched all six numbers drawn Monday night – the white balls 1, 24, 27, 31, 62, plus the red Powerball 20.
So the Powerball big prize rolls to an estimated $500 million ($240.7 million cash) for the next drawing on Wednesday, December 13, 2023.
Powerball® drawings are broadcast live every Monday, Wednesday, and Saturday at 10:59 pm ET from the Florida Lottery draw studio in Tallahassee.
Top 10 Powerball Jackpot Winners
|Rank
|Prize
|Date
|Lottery
|1
|$2.040 Billion
|Nov. 7, 2022
|California
|2
|$1.765 Billion
|Oct. 11, 2023
|California
|3
|$1.586 Billion
|Jan. 13, 2016
|California
Florida
Tennessee
|4
|$1.080 Billion
|July 19, 2023
|California
|5
|$768.4 Million
|Mar. 27, 2019
|Wisconsin
|6
|$758.7 Million
|Aug. 23, 2017
|Massachusetts
|7
|$754.6 Million
|Feb. 6, 2023
|Washington
|8
|$731.1 Million
|Jan. 20, 2021
|Maryland
|9
|$699.8 Million
|Oct. 4, 2021
|California
|10
|$687.8 Million
|Oct. 27, 2018
|Iowa
New York