Powerball Jackpot Climbs to $412 Million for Monday Drawing

By
Michael Carpenter
-

December 4, 2023 – The Powerball jackpot keeps Climbing! No ticket matched all six numbers drawn Saturday night – the white balls 28, 35, 41, 47, 60, plus the red Powerball 3.

So the Powerball big prize rolls to an estimated $412 million ($ 194 million cash) for the next drawing on Monday, December 4, 2023.

Powerball® drawings are broadcast live every Monday, Wednesday, and Saturday at 10:59 pm ET from the Florida Lottery draw studio in Tallahassee.

Top 10 Powerball Jackpot Winners

Rank Prize Date Lottery
1 $2.040 Billion Nov. 7, 2022 California
2 $1.765 Billion Oct. 11, 2023 California
3 $1.586 Billion Jan. 13, 2016 California
Florida
Tennessee
4 $1.080 Billion July 19, 2023 California
5 $768.4 Million Mar. 27, 2019 Wisconsin
6 $758.7 Million Aug. 23, 2017 Massachusetts
7 $754.6 Million Feb. 6, 2023 Washington
8 $731.1 Million Jan. 20, 2021 Maryland
9 $699.8 Million Oct. 4, 2021 California
10 $687.8 Million Oct. 27, 2018 Iowa
New York

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here