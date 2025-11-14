OBITUARY: Thomas Martin Perry, Jr.

Thomas Martin Perry, Jr. passed away at home on November 11, 2025 in Goodlettsville, Tennessee. He was born in Nashville, Tennessee on November 14, 1963.
He is preceded in death by his mother, Ruby Ann Hartley; his father, Thomas Martin Perry, Sr.; and his sister, Karen Hall.
He is survived by siblings, Michael Joseph Perry, Eva Jean Martin, Melissa Ann Perry, Joann Honeycutt, and Nita Kay Duckett.
A memorial service will be arranged and scheduled at a later date.
This obituary was published by Alternative Cremation and Funeral Service.
