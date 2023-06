OBITUARY: Jordan Xavier Posantes

Jordan Xavier Posantes, age 19 from Franklin, TN passed away on June 18, 2023.

He was born at Williamson Medical Center Hospital in the city of Franklin, TN. He grew up in the company of his parents Digna Posantes and Marcelino Guevara.

He attended Moore Elementary, Freedom Middle School, and Freedom Intermediate. Jordan attended Centennial Highschool through the 12th grade. However, he did not complete it but looked forward to completing online.

He started his first job at the age of 15 and currently worked for the Southern Land Company. It was the only job he loved and made him happy. He was known as a hard-working man. Jordan liked to buy designer clothes, but when it came to dressing he preferred his gray pants and his gray with blue shirt. He loved spending time with his family, especially with two of his sisters, and had fun playing innocent pranks on his nephews and younger brother.

He also deeply enjoyed snuggling with his mother. Jordan was a very kind and affectionate young man with all the people around him. He will always be remembered with much love and fondness. His family and friends will always remember his smile and positive attitude. Jordan was number five of seven siblings.

In addition to his parents, he is survived by his brothers Kevin Guevara, and Wendell Serrano; sisters, Yaritza Guevara, Merlin Guevara, and Iris Posantes; nephews, Deivy Leiva, Steven Guevara, Christopher Guevara, Armando Rivera; Niece Rosa Rivera and his pet Covy.

Jordan was preceded in death by his sister Ivis Yessenia Posantes.

Visitation will take place on Friday, June 23, 2023. From 7:00 p.m. to 8:00 p.m. The special service begins at 8:00 pm. Vigil all night. At the Vine Community Christian Church. 308 Jordan Rd, Franklin, TN 37067.

Visitation will also be held on Saturday, June 24, 2023, from 12 pm-1:00 pm, and a special memorial service at 1:00 pm. At the Vine Community Christian Church. 308 Jordan Rd, Franklin, TN 37067. Following will be a procession to Williamson Memorial Garden, Franklin TN. 3009 Columbia Ave, Franklin, TN 37064. Burial will take place at 3:00 PM at Williamson Memorial Gardens. https://www.williamsonmemorial.com

Jordan Posantes, edad de 19 años de Franklin, TN. Falleció el 18 de junio de 2023. Nació el 16 de febrero 2004, en el hospital Williamson Medical Center en la ciudad de Franklin, TN. Creció en compañía de sus padres Digna Posantes y Marcelino Guevara. Asistió Moore Elementary, Freedom Middle School y Freedom Intermediate school. Atendió a Centennial Highschool hasta el grado 12, pero no lo finalizó. Su meta era completar sus estudios en línea se preparaba para eso. Comenzó su primer trabajo a la edad de 15 años y actualmente trabajaba para Southern Land Company. Era el único trabajo que amaba y lo hacía feliz. Se conocía por ser el hombre trabajador. Le gustaba comprar ropa de diseñador, pero al momento de vestir prefería sus pantalones grises y su camisa gris con azul. Su felicidad era pasar tiempo con su familia y especialmente con dos de sus hermanas y también se divertía asiendo bromas inocentes a sus sobrinos y a su hermanito menor. Igualmente amaba acurrucarse con su madre. Jordan era un joven muy amable y cariñoso con todas las personas que lo conocían. Siempre será recordado con mucho amor y cariño. Sus amigos y familia lo recordaran con una sonrisa y personalidad alegre. Jordan fue el número cinco de siete hermanos. Además de sus padres, le sobreviven sus hermanos Kevin Guevara, Wendell Serrano; las hermanas Yaritza Guevara, Merlin Guevara, Iris Posantes; sobrinos Deivy Leiva, Steven Guevara, Christopher Guevara, Armando Rivera; Sobrina Rosa Rivera y su mascota Covy.

Su velatorio fúnebre se llevará a cabo el viernes 23 de junio de 2023. Visitación desde las 7:00 Pm hasta las 8:00Pm. El servicio especial empieza a las 8:00pm. Velación toda la noche. En la Iglesia Viña Comunidad Cristiana. 308 Jordan Rd, Franklin, TN 37067.

Visitación el sábado 24 de junio de 2023 de 12pm-1:00pm. El servicio conmemorativo especial será a la 1:00pm. En la Iglesia Viña Comunidad Cristiana. 308 Jordan Rd, Franklin, TN 37067. A continuación, habrá una procesión al Williamson Memorial Garden. 3009 Columbia Ave, Franklin, TN 37064. El entierro se llevará a cabo a las 3:00 p.m.