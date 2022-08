OBITUARY: Carlos Coronado

Mr. Carlos Coronado, of Spring Hill, Tennessee passed away on Thursday, August 18, 2022, he was 45 years old.

He is survived by, wife, Maria Guadalupe Banales Coronado; son, Carlos (Charly) Coronado; daughters, Montserrat (Montse) Coronado, Maite Coronado; parents, Carlos and Evelia Angel Coronado; brothers, Ignacio (Norma) Coronado, Jose (Mayra) Coronado; sisters, Delia (Jesus) Rodriguez, Maria (Chris) Wohler.

A funeral service will be conducted at 12:00 PM Monday, August 22, 2022, at the Catholic Church of the Nativity, 2793 Buckner Lane, Thompsons Station, TN 37179. Father Ramon will be officiating. Visitation will be 12:00-8:00 PM Sunday, August 21, 2022, at Spring Hill Memorial Funeral Home and two hours prior to the service at the church. Burial will follow after the service at Spring Hill Memorial Park.

Flowers can be purchased through www.wildrootflowers.com

Carlos Coronado, de Spring Hill, TN, de 45 años, falleció el 18 de agosto de 2022.

Le sobreviven su esposa, María Guadalupe Bañales Coronado; hijo, Carlos (Charly) Coronado; hijas, Montserrat (Montse) Coronado, Maite Coronado; padres, Carlos y Evelia Angel Coronado; hermanos, Ignacio (Norma) Coronado, José (Mayra) Coronado; hermanas, Delia (Jesús) Rodríguez, María (Chris) Wohler.

El velorio será de 12:00 p. m. a 8:00 p. m. el domingo 21 de agosto de 2022 en Spring Hill Memorial Funeral Home y dos horas antes del servicio en la iglesia el lunes. Se llevará a cabo la misa de cuerpo presente a las 12:00 p. m. del lunes 22 de agosto de 2022 en la Iglesia Católica de la Natividad, 2793 Buckner Lane, Thompsons Station, TN 37179. El padre Ramón estará oficiando. El entierro seguirá después del servicio en Spring Hill Memorial Park.

