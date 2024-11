Nov. 5 2024 Tennessee Election Results

On November 5, 2024, the elections were held for President, U.S. Senate, U.S. House of Representatives, Tennessee Senate (even-numbered districts), and Tennessee House of Representatives. General elections were held for vacant state judicial offices and applicable county offices.

President of the United States

Donald Trump – 1,961,784

Kamala Harris – 1,048,303

United States Senate

Marsha Blackburn (R) – 1,913,691

Gloria Johnson (D) – 1,019,805

Tharon Chandler (I) – 28,345

Pamela Jeanine “P.” Moses (I) – 24,574

Hastina Robinson (I) – 8,244

US House of Representatives

US House District 1

Diana Harshbarger (R) – 257,530

Kevin Jenkins (D) – 63,949

Richard G. Baker (I) – 5,707

Levi Brake (I) – 2,634

US House District 2

Tim Burchett (R) – 250,002

Jane George (D) – 111,094

US House District 3

Chuck Fleischmann (R) – 236,258

Jack Allen (D) – 102,747

Stephen “Scooter” King (I) – 5,840

Jean Howard-Hill (I) – 5,109

US House District 4

Scott DesJarlais (R) – 218,980

Victoria Isabel Broderick (D) – 83,758

Keith Nolan (I) – 5,596

Earnest Ensley (I) – 4,685

US House District 5

Andy Ogles (R) – 204,807

Maryam Abolfazli (D) – 142,136

Jim Larkin (I) – 7,588

Bob Titley (I) – 3,063

Yomi “Fapas” Faparusi (I) – 2,570

US House District 6

John Rose (R) – 225,430

Lore Bergman (D) – 106,050

US House District 7

Mark E. Green (R) – 191,832

Megan Barry (D) – 122,593

Shaun Greene (I) – 7,879

US House District 8

David Kustoff (R) – 238,542

Sarah Freeman (D) – 83,206

James Hart (I) – 6,819

US House District 9

Steve Cohen (D) – 154,802

Charlotte Bergmann (R) – 56,239

Wendell “Wells” Blankenship (I) – 3,666

Dennis Clark (I) – 3,020

TN House Of Representatives

TN House District 13

Robert Stevens (R)16,194

Jonathan Yancey (D)10,848

TN House District 34

Tim Rudd (R)17,794

Amelia Pant (D)11,615

TN House District 56

Bob Freeman (D)25,632

TN House District 60

Shaundelle Brooks (D)16,636

Chad Bobo (R)14,300

TN House District 61

Gino Bulso (R) 25,588

Claire Jones (D)14,709

Alana LeBlanc (I)928

TN House District 64

Scott Cepicky (R)24,875

Eileen H. Longstreet (D)10,579

TN House District 65

Lee Reeves (R)28,227

LaRhonda Williams (D)12,497

TN House District 68

Aron Maberry (R)23,247

Garfield Scott (D)10,949

TN House District 69

Jody Barrett(R)23,818

TN House District 78

Mary Littleton (R)23,664

Deborah Castle Doyle (D)8,267

TN House District 84

Joe Towns Jr. (D)13,505

TN House District 93

G. A. Hardaway, Sr. (D)12,047

Renarda Renee Clariett (R)2,858

TN House District 96

Gabby Salinas (D)18,521

TN House District 97

John Gillespie (R)15,859

Jesse Huseth (D)14,600

TN Senate

TN Senate District 2

Tom Hatcher (R)78,284

Patti Young (D)21,093

TN Senate District 4

Bobby Harshbarger (R)72,814

Dalia M. Price (I)22,045

TN Senate District 6

Becky Duncan Massey (R)62,380

Domonica Bryan (D)35,061

TN Senate District 8

Jessie Seal (R)74,557

R. E. Ellison (D)14,672

TN Senate District 10

Todd Gardenhire (R)54,439

Missy Crutchfield (D)34,498

TN Senate District 12

Ken Yager (R)77,231

Charles Hutson II (I)12,941

TN Senate District 14

Shane Reeves (R)48,932

E. R. Smith (D)23,025

TN Senate District 16

Janice Bowling (R)66,312

Wayne Steele (D)15,909

Scott Bean (I)5,098

TN Senate District 18

Ferrell Haile (R)64,407

Walter S. Chandler (D)23,579

John Gentry (I)3,952

Laura A. Black (I)3,380

TN Senate District 20

Heidi Campbell (D)63,216

Wyatt Rampy (R)46,897

TN Senate District 22

Bill Powers (R)45,563

Karen Reynolds (D)29,171

TN Senate District 28

Joey Hensley (R)74,231

James Dallas (D)25,072

TN Senate District 30

Sara P. Kyle (D)39,067

Mitchell Morrison (I)10,146

County Races

Cheatham County Election Results

Commissioner

Randy Noe – 2,417

Aric Storck – 583

Kimberly Messer-Duke – 387

Pleasant View Alderman

Meghan Henderson 2,212

Jill Niccolich 1,954

Davidson County Election Results

City Of Goodlettsville

Commissioner

Jesse Walker – 2,317

Jennifer Duncan – 2,046

Cisco Gilmore – 1,778

Billy Barnfield – 1,150

Stuart Huffman – 947

Transit Improvement Program

For – 183,108

Against – 96,305

Dickson County Election Results

Town of Burns

Commissioner

Jim Davis – 357

Jackson Tidwell – 335

Eddie Holt Jr – 323

Ansley Eleazer – 296

Town Of White Bluff

Mayor

Stephanie Murrell – 668

Trey Thomas – 561

Linda Hayes – 500

Alcohol Consumption on the Premises

For – 13,219

Against – 4,454

Maury County Election Results

City of Columbia

Council Ward 1

Davena Hardison – 1,454

Michael Kuzawinski – 1,341

Robert Plageman – 529

Council Ward 2

Charlie Huffman – 1,221

Deborah Wiles – 1,098

Council Ward 3

Cheryl Secrest – 1,697

Christian Linares – 790

Council Ward 5

Andy Hart – 2,261

Brian Mckelvy – 2,129

City Of Mt Pleasant

Commissioner

Willie Webster Alderson – 989

Loree Baker Knowles – 928

Bill White – 810

Lonnie Thomason – 751

Jacqueline Grandberry – 739

Robertson County Election Results

School Board Zone 5

Stephen Ayres Independent – 429 55.93%

John (Jay) Lawrence Republican – 338 44.07%

City Of Greenbrier

Alderman Ward 1

Jeff De Long Independent – 83 71.55%

Toni Carver Independent – 33 28.45%

City of Springfield

Mayor

Buzzy Poole – 2,938

Ann Schneider Williams – 2,632

Alderman Ward 6

Emily Green – 555

Henry Clay Sneed – 491

Rutherford County Election Results

Town Of Smyrna

Council

Racquel Peebles – 8,393

Jerome Dempsey – 7,231

Steve Sullivan – 6,689

Tony Dover – 6,428

Mutt Richardson – 4,193

Lisa West Reasonover – 3,643

City Of Eagleville

Package Store Referendum

For – 357

Against – 141

Sumner County Election Results

Alderman Dist 2

Todd Alexander – 1,581

Aaron Allison – 1,104

City Of Gallatin

City Sales Tax Increase

For – 7,513

Against – 6,636

City Of Goodlettsville

City Commissioner

Jennifer Duncan – 1,385

Cisco Gilmore – 1,296

Billy Barnfield – 1,132

Jesse Walker – 1,048

Stuart Huffman – 417

City Of Hendersonville

Alderman Ward 1 Unexpired Term

Mark Burgdorf – 1,655

Ed Forbes – 951

Alderman Ward 3

Jeff Sasse – 1,108

Andy Kaczmarek – 974

Alderman Ward 4

Karen Dixon – 2,217

Frank Pinson – 1,628

Alderman Ward 5

Rachel Collins – 2,146

Christina Moran Baker – 1,658

Alderman Ward 6

Mark Evans – 1,921

Jim Waters – 1,375

City Of Portland

Alderman

Jody Mcdowell – 1,343

Brian Woodall – 1,301

Vince Ellis – 1,048

Latoya Holcomb – 854

Charles Cole – 851

Bob Tooker – 656

City Of White House

Alderman Ward 3

Jeremy Sisk – 734

Carter Beck – 401

Williamson County Election Results

Commissioner

Bill Petty – 6,122

Joe Williams – 3,965

City of Fairview

Commissioner

Don Bufalini – 2,798

Carolyn Roberts – 2,403

Jeffrey Pape – 1,739

Stuart Lane Johnson – 1,646

Town of Nolensville

Commissioner

Halie Gallik – 4,814

Tyler Carpenter – 4,168

Russell Gill – 3,757

Clark Gray – 2,818

Heino Moeller – 2,590

Robert Hatcher – 1,514

Wine in Stores

For – 7,424

Against – 917

Wilson County Election Results

City of Lebanon

Alderman Ward 2

Geri Ashley – 504

Pamela Wiggins – 392

City of Mt Juliet

Commissioner Dist 1

Art Giles – 1,648

Ray Justice – 1,419

Vince King – 592

Commissioner Dist 3

Scott Hefner – 2,372

Tommy Hibbett – 1,145

