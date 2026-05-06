Middle Tennessee Election Results: May 5, 2026

Below are the Middle Tennessee Results from May 5, 2026. All results are unofficial until the election is certified no later than the third (3rd) Monday after the election.
Last updated 9:30am May 6, 2026
Middle Tennessee Primary Election Results
Cheatham County
County Mayor (Republican Primary)
* Bill Anderson: 1,781 (55.55%)
* Kerry R. McCarver: 1,425 (44.45%)
County Commissioner District 2
* Tim Williamson: 381 (44.46%)
* Randy Noe: 275 (32.09%)
* David Harris: 201 (23.45%)
County Commissioner District 4
* James E. Gupton Jr.: 429 (30.73%)
* Walter Weakley: 422 (30.23%)
* Ashlie Farmer: 279 (19.99%)
* Walter Burt Adcock: 266 (19.05%)
Davidson County
Circuit Court Judge Division III (Democratic Primary)
* Corletra Mance: 15,804 (39.13%)
* Bethany Peery Glandorf: 14,662 (36.31%)
* Audrey Anderson: 9,918 (24.56%)
Criminal Court Judge Division III
* Dawn Deaner: 15,016 (35.48%)
* Jim Todd: 14,376 (33.97%)
* Ronald Jamar Dowdy: 12,933 (30.56%)
General Sessions Judge Division VI
* Jody Ann Bell: 27,485 (67.10%)
* Michael Robinson: 13,474 (32.90%)
Circuit Court Clerk
* Joseph P. Day: 20,654 (50.44%)
* Howard Jones: 20,292 (49.56%)
County Clerk
* Sharon W. Hurt: 19,440 (46.98%)
* Freda Player: 16,619 (40.16%)
* Pam Murray: 5,319 (12.85%)
Dickson County
County Mayor (Republican Primary)
* Danny W. Williams: 3,159 (71.50%)
* Stacey A. Batey: 1,259 (28.50%)
Robertson County
County Mayor (Republican Primary)
* Keith Hoover: 3,389 (49.46%)
* John Edwards: 2,611 (38.11%)
* Bubba Dorris: 852 (12.43%)
School Board Zone 1
* Bill Pearson: 964 (70.99%)
* Lyndsey Larsen: 394 (29.01%)
Portland Sales Tax Referendum
* For: 391 (63.47%)
* Against: 225 (36.53%)
Rutherford County
County Mayor (Republican Primary)
* Randy Allen: 6,844 (36.24%)
* Joe Carr: 6,459 (34.20%)
* Craig Harris: 5,584 (29.57%)
Sheriff (Republican Primary)
* Kenneth Barrett: 9,894 (52.29%)
* Trey Mansfield: 5,559 (29.38%)
* Steven Spence: 3,467 (18.32%)
Circuit Court Clerk
* Jeff McKinney: 10,024 (55.02%)
* Melissa Harrell: 8,194 (44.98%)
School Board Zone 1
* Chuck Isbell: 607 (56.78%)
* Tammy Sharp: 462 (43.22%)
School Board Zone 4
* Katie Darby: 1,693 (56.30%)
* Clarissa Smith: 1,314 (43.70%)
School Board Zone 7
* Julie Wishing: 1,855 (60.62%)
* Frances Rosales: 1,205 (39.38%)
Sumner County
Circuit Court Judge Division II
* Jennifer Nichols: 6,646 (55.33%)
* Michael Begley: 5,365 (44.67%)
Williamson County
County Mayor (Republican Primary)
* Andy Marshall: 12,864 (54.39%)
* Mary Smith: 10,787 (45.61%)
Wilson County
Circuit Court Clerk
* Debbie Moss: 4,813 (79.96%)
* Ramona Sutton: 1,206 (20.04%)
School Board Zone 2
* Matthew James McPeak: 550 (70.24%)
* Doug Raines: 233 (29.76%)
