Disney+ May 2026 Releases

Michael Carpenter
Disney+ serves up season finales and new adventures this May 2026 with Marvel action, culinary journeys, and international dramas. Here's your complete guide to what's streaming when.

May 1

  • The Boss (El Encargado) (Season 4 – Hulu Original – Premiere)
  • Impuros (Season 6 – Hulu Original – Premiere)
  • Magicampers (Season 1 – New Episodes)
  • Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
  • Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original – Three-Episode Premiere)
  • We Bought a Zoo

May 2

  • Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)

May 4

  • American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live at 8pm ET)
  • Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original – Two-Episode Season Finale)

May 5

  • Daredevil: Born Again (Season 2 – Disney+ Original – Season Finale at 6pm PT)

May 6

  • Gold Land (Hulu Original – New Episodes)

May 8

  • Miraculous: Tales of Ladybug and Cat Noir Chibi: Shorts (Season 1 – Premiere)
  • Playdate with Winnie the Pooh: Shorts (Season 3 – New Episodes)
  • Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
  • Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original – New Episode)

May 9

  • Chibiverse (Season 4 – Three-Episode Premiere)
  • Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)

May 11

  • American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live at 8pm ET)

May 12

  • Tucci in Italy (New Season – Nat Geo – Premiere)
  • A Marvel Television Special Presentation: The Punisher: One Last Kill (Disney+ Original – Premiere at 6pm PT)

May 13

  • Battle of Fates (DUBBED) (Season 1 – Hulu Original – Premiere)
  • Gold Land (Hulu Original – New Episodes)
  • Hey A.J.! (New Episodes)

May 15

  • Minnie’s Bow-Toons: Pet Hotel (New Episodes)
  • Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
  • Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original – New Episode)

May 16

  • Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)

May 20

  • Bluey Minisodes (New Episodes)
  • Gold Land (Hulu Original – New Episodes)

May 22

  • BeddyByes (Season 1 – New Episodes)
  • Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original – New Episode)

May 23

  • Banana Ball: Bananas vs. Tailgaters (7pm ET)

May 26

  • Sofia the First: Royal Magic (Premiere)

May 27

  • Gold Land (Hulu Original – New Episodes)

May 29

  • Banana Ball: Party Animals vs. Coconuts (7pm ET)
  • RoboGobo (Season 2 – New Episodes)
  • Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original – New Episode)
