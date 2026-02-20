Disney+ March 2026 Releases

Disney+ brings the heat this March with the return of Daredevil, a Hannah Montana anniversary celebration, and compelling new originals. Here’s your complete guide to what’s streaming when. More Entertainment News
March 1
- How Not to Draw: Shorts (Season 5 – Premiere)
- Vet Detective (Premiere)
March 2
- In Your Radiant Season (Hulu Original – New Episodes)
March 3
- American Idol (Season 9 – ABC – New Episode)
- BeddyByes (Premiere)
March 4
- Battle of Fates (Hulu Original – Season Finale)
March 5
- Malcolm in the Middle Stream (Launches)
March 7
- Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)
March 8
- Ghost Elephants (Premiere)
March 9
- In Your Radiant Season (Hulu Original – New Episodes)
March 10
- American Idol (Season 9 – ABC – New Episode)
March 14
- Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)
March 16
- In Your Radiant Season (Hulu Original – New Episodes)
March 17
- American Idol (Season 9 – ABC – New Episode)
March 18
- Short Circuit Experimental Films: Life Drawings (Premiere)
March 21
- Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)
March 23
- In Your Radiant Season (Hulu Original – New Episodes)
March 24
- American Idol (Season 9 – ABC – New Episode)
- Daredevil: Born Again (Season 2 – Disney+ Original – Premiere at 6pm PT)
- Hannah Montana 20th Anniversary Special (Disney+ Original – Premiere)
- Magicampers (Premiere)
March 27
- Chibi Tiny Tales: Shorts (Season 6 – New Episodes)
- Versa: Short Film (Premiere)
March 28
- Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)
March 30
- American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live)
- In Your Radiant Season (Hulu Original – New Episodes)
- Super Animals (Season 3 – New Episodes)
March 31
- If It’s Tuesday… It’s Murder (Hulu Original – Premiere)
Also Coming This Month
- The Breslau Murders (Season 1 – Hulu Original)
- Call My Agent Berlin (Season 1 – Hulu Original)
- Couch (Season 1)
- Daughter of Fire (Season 1 – Hulu Original)
- The Manipulated (Season 1 – Hulu Original)
- To Cook a Bear (Season 1 – Hulu Original)
- Would You Marry Me (Season 1 – Hulu Original)
