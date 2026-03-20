Disney+ April 2026 Releases

Disney+ celebrates Earth Day and beyond this April 2026 with a Star Wars series, Marvel heroes, and heartwarming nature documentaries. Here's your complete guide to what's streaming when.
April 1
- Dear Killer Nannies (Hulu Original – Premiere – All Episodes Streaming)
- Donna Hay Coastal Celebrations (Disney+ Original – Premiere – All Episodes Streaming)
- O11CE: New Generation (Disney+ Original – New Episodes)
- Secrets of the Bees (Premiere – All Episodes Streaming)
- Ice Age Stream (Launches)
April 4
- Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)
April 5
- Inside Out Classic – NHL game: Washington Capitals vs. New York Rangers (Disney+, ESPN+ – Live at 7pm ET)
April 6
- American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live)
- In Your Radiant Season (Hulu Original – Season Finale)
- Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original – Two-Episode Premiere)
April 7
- Daredevil: Born Again (Season 2 – Disney+ Original – New Episode at 6pm PT)
April 8
- Hey A.J.! (New Episodes)
- How Not to Draw: Shorts (Season 5 – New Episode)
- O11CE: New Generation (Disney+ Original – New Episodes)
April 10
- RoboGobo (Season 2 – New Episodes)
- Perfect Crown (Hulu Original – Premiere)
April 11
- Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)
- Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
April 13
- American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live)
- Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original – New Episodes)
April 14
- Daredevil: Born Again (Season 2 – Disney+ Original – New Episode at 6pm PT)
- Meet Iron Man and his Awesome Friends (Season 1 – New Episodes)
April 15
- O11CE: New Generation (Disney+ Original – New Episodes)
April 17
- Little Margo Stories: Shorts (Premiere)
- Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
April 18
- Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)
- Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
April 20
- American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live)
- Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original – New Episodes)
April 21
- Daredevil: Born Again (Season 2 – Disney+ Original – New Episode at 6pm PT)
April 22
- Mickey Mouse Clubhouse+ (New Episodes)
- O11CE: New Generation (Disney+ Original – New Episodes)
- Orangutan (Disney+ Original – Premiere)
April 23
- Once Upon a Time Stream (Launches)
April 24
- The Prep School Disappearance
- Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
April 25
- Banana Ball: Party Animals vs. Bananas (ESPN Unlimited, Disney+ – Live at 7pm ET)
- Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
April 27
- American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live)
- Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original – New Episodes)
- Disney Animation’s “Songs in Sign Language” (Disney+ Original – Premiere)
April 28
- Daredevil: Born Again (Season 2 – Disney+ Original – New Episode at 6pm PT)
April 29
- O11CE: New Generation (Disney+ Original – New Episodes)
- SuperKitties (Season 3 – New Episodes)
- Animated Classics Stream (Launches)
April 30
- Project Runway All Stars (Seasons 5-7)
Please join our FREE Newsletter