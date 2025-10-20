Coming to Disney Plus November 2025

Disney+ is rolling out an exciting lineup of new content this November 2025, featuring everything from beloved franchises to exclusive originals. Here’s your complete guide to what’s streaming when.
November 1
- CoComelon JJ’s Animal Time (Seasons 1-3)
- Joy to the World
November 2
- Traveling with Snow Man (Disney+ Original) – New Episode
November 4
- Dancing With the Stars (Season 34) – New Episode Live at 8/7c
November 5
- Disney+: Disney Twisted Wonderland: The Animation (Disney+ Original) – New Episode
November 7
- Fire And Water: Making The Avatar Films (Disney+ Original) – Premiere – All Episodes Streaming
- Life-Size
- Love+War – Premiere
- The Worst Trip Around the World (Disney+ Original) – Premiere – All Episodes Streaming
- Seventeen: Our Chapter (Disney+ Original) – Premiere
November 8
- 2025 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony – Livestream Beginning at 8pm ET
November 11
- Dancing With the Stars (Season 34) – New Episode Live at 8/7c
November 12
- Disney Twisted Wonderland: The Animation (Disney+ Original) – New Episode
- Marvel’s Iron Man and his Awesome Friends
November 14
- Botched Bariatrics (Season 1)
- LEGO Marvel Avengers: Strange Tails – Premiere
- Madame Web – Premiere
- Seventeen: Our Chapter (Disney+ Original) – New Episode
- Very Jonas Christmas Movie – Premiere
November 18
- Dancing With the Stars (Season 34) – New Episode Live at 8/7c
- Me & Mickey: In the Clubhouse (Season 4) – New Episodes
- Mickey Mouse Clubhouse+ – New Episodes
November 19
- Disney Twisted Wonderland: The Animation (Disney+ Original) – New Episode
November 21
- Biography: Dolly Parton
- A Day Late and a Dollar Short
- Gypsy Rose: Life After Lockup
- A House on Fire Tempting Fate
- Seventeen: Our Chapter (Disney+ Original) – New Episode
- Wrath: A Seven Deadly Sins Story
November 22
- Christmas Cookie Challenge (New Seasons)
November 24
- Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember – Premiere
November 25
- Dancing With the Stars (Season 34) – New Episode Live at 8/7c
November 26
- The Beatles Anthology – Three-Episode Premiere
- Chibi Tiny Tales (Season 5) – New Episode
- Disney Twisted Wonderland: The Animation (Disney+ Original) – New Episode
- Kiff (Season 2) – New Episodes
- Marvel’s Spidey and his Amazing Friends (Season 4) – New Episodes
November 27
- The Beatles Anthology – Three New Episodes
November 28
- The Beatles Anthology – Final Three Episodes
- Prep & Landing: The Snowball Protocol – Premiere
- Seventeen: Our Chapter (Disney+ Original) – New Episode
November 29
- Holiday Baking Championship (New Seasons)
November 30
- Little Angel (Season 7)
