Coming to Disney Plus November 2025

By
Michael Carpenter
-

Disney+ is rolling out an exciting lineup of new content this November 2025, featuring everything from beloved franchises to exclusive originals. Here’s your complete guide to what’s streaming when.

November 1

  • CoComelon JJ’s Animal Time (Seasons 1-3)
  • Joy to the World

November 2

  • Traveling with Snow Man (Disney+ Original) – New Episode

November 4

  • Dancing With the Stars (Season 34) – New Episode Live at 8/7c

November 5

  • Disney+: Disney Twisted Wonderland: The Animation (Disney+ Original) – New Episode

November 7

  • Fire And Water: Making The Avatar Films (Disney+ Original) – Premiere – All Episodes Streaming
  • Life-Size
  • Love+War – Premiere
  • The Worst Trip Around the World (Disney+ Original) – Premiere – All Episodes Streaming
  • Seventeen: Our Chapter (Disney+ Original) – Premiere

November 8

  • 2025 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony – Livestream Beginning at 8pm ET

November 11

  • Dancing With the Stars (Season 34) – New Episode Live at 8/7c

November 12

  • Disney Twisted Wonderland: The Animation (Disney+ Original) – New Episode
  • Marvel’s Iron Man and his Awesome Friends

November 14

  • Botched Bariatrics (Season 1)
  • LEGO Marvel Avengers: Strange Tails – Premiere
  • Madame Web – Premiere
  • Seventeen: Our Chapter (Disney+ Original) – New Episode
  • Very Jonas Christmas Movie – Premiere

November 18

  • Dancing With the Stars (Season 34) – New Episode Live at 8/7c
  • Me & Mickey: In the Clubhouse (Season 4) – New Episodes
  • Mickey Mouse Clubhouse+ – New Episodes

November 19

  • Disney Twisted Wonderland: The Animation (Disney+ Original) – New Episode

November 21

  • Biography: Dolly Parton
  • A Day Late and a Dollar Short
  • Gypsy Rose: Life After Lockup
  • A House on Fire Tempting Fate
  • Seventeen: Our Chapter (Disney+ Original) – New Episode
  • Wrath: A Seven Deadly Sins Story

November 22

  • Christmas Cookie Challenge (New Seasons)

November 24

  • Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember – Premiere

November 25

  • Dancing With the Stars (Season 34) – New Episode Live at 8/7c

November 26

  • The Beatles Anthology – Three-Episode Premiere
  • Chibi Tiny Tales (Season 5) – New Episode
  • Disney Twisted Wonderland: The Animation (Disney+ Original) – New Episode
  • Kiff (Season 2) – New Episodes
  • Marvel’s Spidey and his Amazing Friends (Season 4) – New Episodes

November 27

  • The Beatles Anthology – Three New Episodes

November 28

  • The Beatles Anthology – Final Three Episodes
  • Prep & Landing: The Snowball Protocol – Premiere
  • Seventeen: Our Chapter (Disney+ Original) – New Episode

November 29

  • Holiday Baking Championship (New Seasons)

November 30

  • Little Angel (Season 7)

