Celebrating the WCS Class of 2023 Valedictorians, Salutatorians

Members of the Class of 2023 have made it across the stage, and the district wants to recognize and honor the valedictorians and salutatorians from each high school.

Valedictorians and salutatorians are at the top of their class and must qualify for the highest Latin System honor awarded at their school. They must also sit for the Advanced Placement (AP) or International Baccalaureate (IB) exam for every course they are enrolled in and earn at least a 3 on 75 percent of the exams taken. Additionally, students must participate in at least 20 hours of community service during their time in high school and earn the highest overall ACT composite for their graduating class.

Many WCS high schools have more than one valedictorian and salutatorian to celebrate.

“We know that the Class of 2023 will go on to achieve great things,” said Superintendent Jason Golden. “We celebrate these graduates, and we wish them all the best as they pursue their next venture.”

Photos can be seen here!

Congratulations to the valedictorians and salutatorians listed below:

Brentwood High

Audrey Aulino – Valedictorian

Luke Bowman – Valedictorian

Alex Gardocki – Valedictorian

William Hong – Valedictorian

Angela Huo – Valedictorian

Mollie McMullan – Valedictorian

Reagan Nelson – Valedictorian

Nihar Sanku – Valedictorian

Luca Santilli – Valedictorian

Zachary Villaruz – Valedictorian

Logan Brownfield – Salutatorian

Jesse Cai – Salutatorian

Julien Cambournac – Salutatorian

Colin Carpenter – Salutatorian

Sohan Challa – Salutatorian

Rhys Clark – Salutatorian

Nathan Cox – Salutatorian

Brent Driver – Salutatorian

Dhuhaa Fazili – Salutatorian

Eli Gripenstraw – Salutatorian

Louisa Hart – Salutatorian

Sloan Hoesel – Salutatorian

Morgan Koerlin – Salutatorian

Grace Lu – Salutatorian

Madeline Mason – Salutatorian

William Outhier – Salutatorian

Corinne Porada – Salutatorian

Dylan Rogers – Salutatorian

Sanjana Sitaram – Salutatorian

Sofia Torre – Salutatorian

Akshat Vasisht – Salutatorian

Jason Wang – Salutatorian

Libby Windley – Salutatorian

Amy Xu – Salutatorian

Nitya Yelliah – Salutatorian

Centennial High

Sean Beyer – Valedictorian

Gianna DelConte – Valedictorian

Alyssa Johnson – Valedictorian

Angela Mueller – Valedictorian

Max Munson – Valedictorian

Keira Yocum – Valedictorian

Philip Cooper – Salutatorian

Hayden Sloan – Salutatorian

Franklin High

Nathan Dinoia – Valedictorian

Lukas Mathesius – Valedictorian

Joshua Murray – Valedictorian

Jack Parker – Valedictorian

Hannah Wimpy – Valedictorian

Carson Cochran – Salutatorian

Andrew Coyle – Salutatorian

Aidan Culp – Salutatorian

Leah Gallers – Salutatorian

David Haskins – Salutatorian

Matthew Peck – Salutatorian

Townsend Schultz – Salutatorian

Fairview High

Margaret Grable – Valedictorian

Andrew Halliburton – Valedictorian

Kaitlynn Statton – Valedictorian

Jett Schmeisser – Salutatorian

Independence High

Rylee Lent – Valedictorian

Nathaniel Martinez – Valedictorian

Dalton Shults – Valedictorian

Miles Wyckoff – Valedictorian

James Craig – Salutatorian

Ava Gordon – Salutatorian

Lillian Valk – Salutatorian

Nolensville High

William Flanigan – Valedictorian

Darsh Khandelwal – Salutatorian

Nathan Sherrill – Salutatorian

Page High

Bryson Boone – Valedictorian

Josef Dosch – Valedictorian

Cynthia Liang – Valedictorian

Pharris Livingston – Valedictorian

Eugene Smalley – Valedictorian

Lily Bray – Salutatorian

Kenneth Kennedy – Salutatorian

Brodie Labott – Salutatorian

Brennan Lee – Salutatorian

Lilla Tidwell – Salutatorian

Zach West – Salutatorian

Paxton Whitehead – Salutatorian

Ravenwood High

Lana Cartailler – Valedictorian

Sharada Ghantasala – Valedictorian

Joshua Liu – Valedictorian

Shiv Mehta – Valedictorian

Matthew Mueller – Valedictorian

William Parodi – Valedictorian

Andrew Salmon – Valedictorian

Siddharth Singh – Valedictorian

Kaitlyn Wojtak – Valedictorian

Cynthia Xu – Valedictorian

Linda Xu – Valedictorian

Gauri Adarsh – Salutatorian

Tyler Allison – Salutatorian

Annika Bhargava – Salutatorian

Thomas Bork – Salutatorian

Varun Bussa – Salutatorian

Ann Sullivan Dickerson – Salutatorian

Grace Gstell – Salutatorian

Sagar Gupta – Salutatorian

Aditi Jindal – Salutatorian

Audrey Kauppila – Salutatorian

Shobhini Kumar – Salutatorian

Caroline Meyer – Salutatorian

Ayush Mishra – Salutatorian

Ella Montgomery – Salutatorian

Aishni Nath – Salutatorian

Jacob Newton – Salutatorian

Truman Porter – Salutatorian

Anthony Ritz – Salutatorian

Katelyn Rowan – Salutatorian

Steffen Ruocco – Salutatorian

Adwit Satyawadi – Salutatorian

Caleb West – Salutatorian

Debra Zhang – Salutatorian

Renaissance High

Blake Maffei – Valedictorian

Summit High

Gabriel Beasley – Valedictorian

Morgan Schelling – Valedictorian

Aaron Leal – Salutatorian

Jacqueline Dinwiddie – Salutatorian

Logan Michalak – Salutatorian

Nolan Stein – Salutatorian

Vanguard Virtual High

Gavyn Lewis – Valedictorian

Elizabeth Mattis – Salutatorian

MORE SCHOOL NEWS