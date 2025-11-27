Aldi Recalls Multiple Holiday Barks

  • Choceur Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark
  • Choceur Cookie Butter Holiday Bark

Effective: November 26, 2025

Details: Silvestri Sweets Inc. is voluntarily recalling Choceur Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark due to a potential undeclared wheat allergen and Choceur Cookie Butter Holiday Bark due to a potential undeclared pecan allergen. Upon discovery, ALDI immediately removed impacted products from store shelves.

Product Description:

Product Name Packaging Affected Regions
Choceur Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark 5 oz. bag Select stores in: Alabama, Arkansas, Arizona, California, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nevada, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia and West Virginia.
Choceur Cookie Butter Holiday Bark 5 oz. bag Select stores in: Alabama, Arkansas, Arizona, California, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nevada, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia and West Virginia.

Supplier: Silvestri Sweets, Inc.

What Customers Should Do: Discard the product immediately or return it to their local store for a full refund.

Questions: Customers with questions may contact Silvestri Sweets with questions by calling 1-630-232-2500, Monday – Friday from 9am – 4pm.

Members of the Media: Contact [email protected] for additional information.

