ALDI Recall: Casa Mamita Soft Taco Dinner Kit

Recall Notice: Casa Mamita Soft Taco Dinner Kit
Effective: October 29, 2025
Details: Teasdale Foods, Inc. is voluntarily recalling Casa Mamita Soft Taco Dinner Kit due to an undeclared milk allergen. Upon discovery, ALDI immediately removed impacted products from store shelves.
Product Description:
|Product Name
|Packaging
|UPC Code
|Best Buy Dates
|Casa Mamita Soft Taco Dinner Kit
|13.4 oz box
|4099100318715
|3/15/26
Affected Region(s): Select ALDI stores in Alabama, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Mississippi, North Carolina, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Virginia, Vermont, Wisconsin and West Virginia
Supplier: Teasdale Foods, Inc.
What Customers Should Do: Discard the product immediately or return it to their local store for a full refund.
Questions: Contact Teasdale Foods, Inc. by emailing [email protected].
Members of the Media: Contact [email protected] for additional information.
