4/28/26: Severe Thunderstorm Watch Active; Overcast with High of 80, Low of 65, Winds Up to 16 MPH, Thunderstorms Possi…

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 176 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES
IN MIDDLE TENNESSEE
BEDFORD CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB DICKSON FENTRESS GILES GRUNDY HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY MONTGOMERY OVERTON PERRY PICKETT PUTNAM ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLARDT, ALTAMONT, ASHLAND CITY, BRENTWOOD, BYRDSTOWN, CARTHAGE, CELINA, CENTERVILLE, CLARKSVILLE, CLIFTON, COALMONT, COLLINWOOD, COLUMBIA, COOKEVILLE, CROSSVILLE, DICKSON, DOVER, ERIN, FRANKLIN, GAINESBORO, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, JAMESTOWN, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LIVINGSTON, LOBELVILLE, MANCHESTER, MCEWEN, MCMINNVILLE, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, NEW JOHNSONVILLE, PALMER, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMITHVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPARTA, SPENCER, SPRINGFIELD, TENNESSEE RIDGE, TULLAHOMA, WAVERLY, WAYNESBORO, AND WOODBURY.
Current conditions in Williamson County at 9:30 PM show a temperature of 65.3°F with a wind speed of 9.3 mph. The sky is overcast, and there has been no recorded precipitation at this time.
Earlier today, the high temperature reached 79.7°F and the low was 64.4°F. Wind gusts were reported up to 16 mph during the day. Tonight, temperatures are expected to drop slightly, with a low around 65.1°F and winds increasing to 14.4 mph. The chance of precipitation tonight is 64%, with thunderstorms anticipated.
The National Weather Service has issued a Moderate Severe Thunderstorm Watch, which is a warning for severe thunderstorms that could produce damaging winds and hail affecting 38 counties in Middle Tennessee, including those in and around Williamson County. Residents should remain vigilant and monitor local weather updates for any further developments.
Today's Details
7-Day Forecast
|Day
|High
|Low
|Conditions
|Tuesday
|80°F
|64°F
|Thunderstorm: slight or moderate
|Wednesday
|71°F
|58°F
|Rain: heavy
|Thursday
|64°F
|48°F
|Overcast
|Friday
|65°F
|49°F
|Drizzle: light
|Saturday
|62°F
|44°F
|Overcast
|Sunday
|65°F
|39°F
|Drizzle: light
|Monday
|71°F
|51°F
|Drizzle: light
Next 24 Hours
