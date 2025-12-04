2025 BlueCross Bowl Championship Scores

By
Andrea Hinds
-

The TSSAA Blue Cross Bowl takes place at Finley Stadium in Chattanooga, December 4 – 6, 2025.

Below you’ll find the final scores for all the Blue Cross Bowl games. We will update this article as games are completed.

Division II, Class AA
Thursday, December 4
BGA 61, FRA 27

Division II, Class A
Thursday, December 4, 3pm
Nashville Christian vs USJ

Division II, Class AAA
Thursday, December 4, 7pm
Brentwood Academy vs Baylor

Division I, Class 3A
Friday, December 5, 11am
Gatlinburg-Pittman vs Westview

Division I, Class 1A
Friday, December 5, 3pm
South Pittsburg vs McKenzie

Division I, Class 5A
Friday, December 5, 7pm
Sevier Co. vs Page

Division I, Class 4A
Saturday, December 6, 11am
Alcoa vs Pearl Cohn

Division I, Class 2A
Saturday, December 6, 3pm
Marion Co. vs Huntingdon

Division I, Class 6A
Saturday, December 6, 7pm
Oakland vs Ravenwood

