2025 BlueCross Bowl Championship Schedule

High school football champions will be crowned this week and weekend when the TSSAA Blue Cross Bowl takes place at Finley Stadium in Chattanooga, December 4 – 6, 2025.

Below you’ll find the full TSSAA Championship schedule in chronological order.

Division II, Class AA

Thursday, December 4, 11am

BGA vs FRA

Division II, Class A

Thursday, December 4, 3pm

Nashville Christian vs USJ

Division II, Class AAA

Thursday, December 4, 7pm

Brentwood Academy vs Baylor

Division I, Class 3A

Friday, December 5, 11am

Gatlinburg-Pittman vs Westview

Division I, Class 1A

Friday, December 5, 3pm

South Pittsburg vs McKenzie

Division I, Class 5A

Friday, December 5, 7pm

Sevier Co. vs Page

Division I, Class 4A

Saturday, December 6, 11am

Alcoa vs Pearl Cohn

Division I, Class 2A

Saturday, December 6, 3pm

Marion Co. vs Huntingdon

Division I, Class 6A

Saturday, December 6, 7pm

Oakland vs Ravenwood

